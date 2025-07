Once Upon A Katamari – Ça va rouler en octobre !

Quatorze ans après la sortie du dernier opus sur console, nous apprenons lors du Nintendo Direct du 31 juillet l’arrivée de Once Upon A Katamari ! Les nouvelles aventures du Prince du cosmos seront disponibles sur PC, Switch, PlayStation et Xbox le 24 octobre prochain.

C’est dans les vieux pots…

Once Upon A Katamari ne semble pas s’éloigner de la formule qu’on connait depuis le Katamari Damacy de 2004. Le Roi du Cosmos a accidentellement détruit la Terre, et notre petit prince devra faire rouler son katamari pour reformer les étoiles et les planètes. Le gameplay devrait donc être le même que dans les précédents jeux, mais pourquoi changer une formule qui gagne ?

La différence ici, et ce qui plaira sans doute aux fans de l’univers si particulier de Keita Takahashi, résidera dans les environnements explorés. Dans Once Upon A Katamari, on roulera à travers différentes époques pour coller un maximum d’éléments sur notre passage : Égypte ancienne, Far West… Ce sont ces nouveaux lieux, objets et personnages qu’on prend plaisir à découvrir dans chaque jeu Katamari.

À tout cela s’ajoutent quelques nouveautés dont on ne sait pas encore grand chose, comme de nouveaux défis à relever, des bonus à ajouter à notre katamari (on peut voir des aimants et des fusées dans les premières images), un système de personnalisation de notre personnage, et soixante-neuf cousins à trouver dans les différents niveaux. Dernier élément assez emblématique de la série : on nous annonce de nouveaux morceaux pour la bande-son du jeu.

La Switch 2 grand absente ?

Curieusement, alors que cette annonce tombe lors d’un Nintendo Direct, Once Upon A Katamari n’est à l’heure actuelle pas prévu sur la Switch 2 ! Un comble, alors que la console semble encore, deux mois après sa sortie, manquer cruellement de titres. Les possesseurs de Switch 2 devront donc se contenter d’une version Switch classique, avec les limitations graphiques et techniques que cela implique… Peut-être que le jeu aura droit à sa version « améliorée » plus tard ?

L’annonce de Once Upon A Katamari reste une excellente surprise pour les fans de cette série, qui n’avaient pas eu droit à un nouveau jeu depuis bien longtemps, à l’exception des versions « Reroll » de Katamari Damacy et We Love Katamari, et du confidentiel Katamari Damacy Rolling Live disponible uniquement sur Apple Arcade cette année.