Katamari Damacy Reroll – Venez rouler votre bosse sur consoles

Parmi la pléthore de concepts aussi étranges qu’originaux que peut nous proposer le grand marché du jeu vidéo, il est des titres qui ont su se faire un nom au point de devenir de véritables sagas ! Katamari Damacy Reroll de Bandai Namco en fait partie. Débuté en 2004 sur PlayStation 2, Katamari Damacy aura connu son heure de gloire sur les machines de Sony et Microsoft, avant d’être relégué à des épisodes moins ambitieux sur téléphones et consoles portables. La série connut ensuite une courte pause, avant de revenir en force sur la grande sœur de sa plateforme d’origine.

Katamari Damacy Reroll n’est peut-être pas un nouvel épisode en soi, car il nous propose principalement de revivre une expérience entièrement remastérisée de son tout premier volet, mais son matériau de base n’en reste pas moins exclusif à nos régions qui ont dû attendre 2018 pour pouvoir s’y essayer sur PC et Nintendo Switch dans la langue de Molière (via une sortie uniquement en dématérialisé).

Une erreur que ne réitérera pas Katamari Damacy Reroll, qui proposera à tous les possesseurs de PlayStation 4 et Xbox One une inattendue version physique, ne manquant pas de ravir tous les collectionneurs en quête de titres farfelus. Et même si, mis à part un lissage des textures, cette version ne semble pas offrir plus de contenus additionnels, le travail apporté sur la maniabilité sera l’assurance d’une expérience maîtrisée et rafraîchissante.

Le tout avec évidemment son lot de trophées/succès, qui agrémente votre aventure de plusieurs heures supplémentaires d’essais plus ou moins contrôlés, dans l’objectif d’atteindre les meilleurs scores de chaque niveau parcouru. Ou de collecter les mystérieuses trouvailles dissimulées, afin de faire grossir votre inarrêtable boule de destruction massive !

On se retrouve donc le 20 novembre prochain pour mettre les mains sur ce Katamari Damacy Reroll disponible sur PS4 et Xbox One, et laisser rouler notre imagination dans cette escapade folle à travers les villes et les forêts, et bien plus encore…