Namcot Collection – Bandai Namco ressort les vieux cartons

Bandai Namco prend part à la lignée d’éditeurs qui ressortent leurs vieux titres en compilation avec Namcot Collection.

Qu’on se le dise, les Nintendo Direct ne naissent pas libres et égaux… Du tout même car, si nous avons eu droit à de belles annonces hier, les joueurs japonais, eux, ont eu droit à des titres plus adaptés à leur marché, certains pouvant même faire froncer nos sourcils d’incompréhension. Si on ne jugera pas la qualité de leurs jeux de sport, le base-ball étant un sport extrêmement populaire au Soleil Levant, nous nous passerons volontiers d’une sortie internationale pour Namcot Collection.

Alors, nous tenons à signaler que nous comprenons qu’on puisse prendre du plaisir avec des jeux rétro, nous avons nous-mêmes dans notre équipe des fans de titres “à l’ancienne”, mais de là à vouloir se plonger dans le soft qui va suivre… Il y a d’autres moyens… Namcot Collection est une compilation de titres anciens issus de l’écurie Namco (appelé Namcot d’ailleurs puisqu’il s’agit du nom de son studio chargé de créer les jeux pour consoles de salon et abandonné en 1995). Il se présente sous la forme d’un logiciel téléchargeable gratuitement et permettant ensuite l’achat de jeux, un système assez malin qui n’impose donc pas l’achat de tous les titres (une version physique sera cependant disponible au Japon pour environ 25€ et qui comprendra la liste des softs qui va suivre).

Seulement, on ne peut juger une compilation qu’en fonction de son contenu… Si on y retrouve forcément le héros “rond comme un ballon et plus jaune qu’un citron” (une référence que seuls les plus âgés d’entre nous et les fans de William Leymergie comprendront) dans sa formule originale, les fans pourront également se payer des parties de Galaga, de Splatterhouse Wanpaku Graffiti (spin-off de la série plateforme/horreur) ainsi que de jeux plus “japonais” tels que Wagyan Land (qui sera proposé gratuitement dans le logiciel), Dragon Spirit, Yokai Dochuki, Family Jockey, The Tower of Druaga, Battle City, Star Luster, et Mendel Palace.

Bref, nous ne sommes pas là pour juger et il se peut que parmi vous, certains veuillent se faire plaisir avec des vieux jeux alors vous serez ravi d’apprendre que Namcot Collection sera disponible sur l’eShop japonais de la Nintendo Switch (et chez les revendeurs en ligne pour l’édition physique) dès le 18 juillet. Bien entendu, une édition occidentale n’a, à ce jour, pas été annoncée mais il y a peu de chances que ça se produise.