Cronos: The New Dawn – Bloober Team nous glacera le sang dès septembre

C’est à l’occasion du Nintendo Direct du 31 juillet 2025 que le développeur Bloober Team a surpris les spectateurs avec deux nouvelles pour le prix d’une. Leur nouvelle création Cronos: The New Dawn sortira le 5 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Switch 2.

Dans le dernier trailer diffusé qui brouille la frontière entre présent et passé, nous en apprenons plus sur la mission de la protagoniste. Dans Cronos: The New Dawn, l’objectif est clair : sauvegarder le passé et la mémoire des humains, ces derniers ayant été quasiment éradiqués de la surface de la Terre suite à une épidémie. La voyageuse temporelle que nous incarnons devra se frayer un chemin au milieu d’un monde en proie au chaos et affronter ses propres démons.

Dans sa déambulation cauchemardesque, la voyageuse ND-3576 devra tout tenter pour mettre la main sur un certain Prédécesseur qui semble être à l’origine des anomalies temporelles et surnaturelles. Et en plus de nous en montrer un peu plus sur le scénario qui nous attend, Bloober Team expose les enjeux de sa fameuse mécanique de gameplay : la moissonneuse d’âmes.

En effet, la voyageuse pourra, lors de ses déplacements temporels, décider de sacrifier ou non des âmes humaines pour récolter un peu plus d’essence permettant d’améliorer nos armes. Mais ces morts provoquées dans le passé auront un impact direct sur le présent de la protagoniste la plongeant peu à peu dans une spirale infernale et dans la folie. La mécanique n’est pas sans rappeler celle du sacrifice des petites soeurs dans Bioshock : tuez-les pour avoir plus d’adam mais attention aux retombées. Dans Cronos, il semble que ce soit votre santé mentale et l’équilibre de la frontière entre passé et présent qui soient menacés par ces décisions.

Sauvez ce qui peut encore l’être et tentez de réparer les erreurs du passé pour offrir à l’humanité un avenir sûr. Voilà ce qui nous attend dans Cronos: The New Dawn, une aventure qui semble s’inspirer des grands noms du survival horror moderne tels que Dead Space, Alan Wake ou encore les remakes de Resident Evil. Mais Bloober Team réitérera-t-il l’exploit de Silent Hill 2 Remake et de Layers Of Fear ?

L’autre grande nouvelle est l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch 2. Lors du direct, quelques images de gameplay issues de la version Switch 2 ont été montrées. Il s’agit là d’un simple portage de la version PlayStation et Xbox qui, de par sa nature de version portable pique un peu les yeux. Les textures semblent baver par endroits et la résolution pas vraiment adaptée à la dalle tactile de Nintendo. Mais d’ici à la sortie, il reste encore du temps aux équipes de Bloober Team pour peaufiner le titre, du moins espérons-le.