Bloober Team + Robert Kirkman (The Walking Dead) = I Hate This Place

Skybound, la boite de Robert Kirkman, auteur de The Walking Dead ou de The Invincible, aime à se mêler de jeux vidéo. On se souvient par exemple qu’elle avait sauvé Telltale lors du naufrage de ce dernier, permettant à une grande partie des équipes de revenir et de donner une fin à sa série tirée, justement, de The Walking Dead. Et c’est encore par l’entremise du comic book que Skybound revient dans le jeu vidéo (qu’il n’avait jamais vraiment quitté). L’éditeur a en effet confié un label à Bloober Team, en état de grâce depuis la sortie célébrée de Silent Hill 2 Remake. Le label en question a été baptisé Broken Mirror, et éditera un premier jeu intitulé I Hate This Place.

Rien à voir avec le I Hate This Part des Pussycat Dolls, I Hate This Place est d’abord un comic book édité par Image (société « mère » de Skybound), écrit par Kyle Starks et dessiné par Artyom Topilin, que l’éditeur recommande aux fans de Gideon Falls. On aura vu pire comparaison… La série de B.D. raconte les aventures de Gaby et Trudy, qui ont hérité d’une charmante ferme s’étant avérée être un véritable aimant pour les phénomènes surnaturels.

Du comic book, I Hate This Place, le jeu, gardera le style coloré et contrasté rappelant la B.D. des années 80 – un style peut-être un peu trop présent depuis le succès de Stranger Things. Il gardera aussi l’univers étrange dans lequel les règles de la logique et de la nature n’ont plus cours. Il s’agira d’un survival horror qui prend le parti de l’affichage en 3D isométrique, relativement original pour le genre.

Si les combats sont bien au programme, on nous promet que l’ingéniosité sera plus efficace que la force brute.

« J’adore mon bouquin « I Hate Yhis Place », un travail d’amour pour l’horreur effectué avec le co-créateur de la série, l’artiste Artyom Toplin. Alors inutile de vous dire que je suis très excité à l’idée de voir quelqu’un lui donner vie sous la forme d’un jeu vidéo ! » – Kyle Starks

Les premières images du jeu font franchement envie, et si l’on ne sait rien du second jeu qui sera édité par Broken Mirror, titré provisoirement Code M, son intriguant teaser en full motion video a réussi à piquer notre curiosité. Décidemment un label à suivre…

I Hate This Place sortira au deuxième semestre 2025 sur PC, via Steam ou l’Epic Game Store.