Après Silent Hill 2, Bloober Team présente Cronos: The New Dawn

Décidément, on ne chôme pas chez Bloober Team. Un peu plus d’une semaine après la sortie du très réussi remake de Silent Hill 2, qui s’est en plus écoulé à un million d’exemplaires sur ce même laps de temps, que le studio polonais nous présente son nouveau projet, et donc prochain jeu, Cronos: The New Dawn. Rien à voir ici avec la licence de Konami, puisqu’il s’agit d’une nouvelle licence qui tentera encore une fois de nous faire frémir de peur sur notre canapé. Et c’est lors du Xbox Partner Showcase que le jeu fut annoncé pour 2025 avec un trailer qui ravir les fans d’expériences horrifiques.

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir, en tout cas pas aussi tôt, puisqu’il est très rare qu’un studio dévoile son prochain jeu, une semaine après que le dernier est sorti, surtout que l’on parle là tout de même de Silent Hill 2. Autre chose, on pensait sincèrement, au vu de sa scène post-générique, que les polonais se lanceraient sur une suite de The Medium après ce remake, mais peut-être que la réception tiédasse de ce dernier n’a pas jouée en sa faveur et que si séquelle il y a, il nous faudra surement encore patienter un peu.

Mais ne boudons pas notre plaisir quant à l’annonce de Cronos: The New Dawn qui s’annonce comme étant dans la droite lignée de ce que Bloober nous a toujours offert, à savoir du frisson, du monstre et un univers très étrange.

Le jeu prendra place dans un futur post-apocalyptique en Pologne, après qu’un cataclysme, connu sous le nom de Changement, ait tout ravagé et ait rendu la zone désertique de toute vie. On y incarnera un agent du mystérieux Collectif, dont la mission est de voyager dans le passé, les années 80 pour être plus précis, pour y extraire des personnes d’importances qui n’ont pas survécu à l’apocalypse. Voilà qui est assez intrigant, surtout si on y ajoute le fait que le pays est maintenant peuplé de créatures aussi terrifiantes que dangereuses, et dont le design renvoi très clairement à une œuvre telle que le The Thing de John Carpenter.

De ce que l’on a pu y voir, le protagoniste est protégé par une combinaison qui lui permettrait à la fois de survivre aux conditions extrêmes de la zone et d’extraire ces fameuses personnes. De même, et au contraire de la plupart des jeux du studio, Silent Hill 2 mis à part, nous serons bien armés d’un pistolet qui parait pouvoir se rétracter pour pouvoir servir au corps-à-corps. Bloober adopte donc là une approche plus action que par le passé, mais ne semble pas avoir oublié l’élément peur pour autant, puisque Cronos: The New Dawn, grâce à son imagerie et son ambiance, nous renvois au meilleur du survival-horror, même si comme d’habitude, il faudra juger de sa qualité une fois celui-ci entre nos mains.

Nous n’en savons pas bien plus pour le moment sur le jeu, et préférons donc laisser la parole à Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, qui, conscient de la nouvelle stature du studio après le succès de Silent Hill 2, nous parle des ambitions de son studio avec Cronos: The New Dawn.

Suite au succès de Silent Hill 2, nous sommes fiers de présenter Cronos, une nouvelle IP créée par Bloober Team. Notre engagement à redéfinir l’horreur se poursuit avec ce survival horror, qui représente une progression naturelle de notre vision créative et de la stratégie de notre studio. En fusionnant l’atmosphère étrange de l’horreur avec le potentiel illimité de la science-fiction, Cronos offrira une expérience de survie inédite. Nous avons hâte de la partager avec le monde entier en 2025.

Voilà qui a le mérite d’être clair et qui laisse entendre que Bloober ne compte pas se reposer sur ses lauriers et continuer d’expérimenter et de proposer des expériences horrifiques marquantes à son audience. Néanmoins, nous resterons réservés sur l’originalité de ce qui a été montré, le titre semblant s’inspirer de beaucoup de choses et il y a, peut-être, là, un léger manque d’identité.

Cronos: The New Dawn est annoncé pour sortir en 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.