Konami/ Bloober Team – C’est reparti pour un tour !

Octobre 2024, Konami et Bloober Team attiraient le regard du public sur son titre d’alors : celui qui était très scruté par les fans, le remake du cultissime Silent Hill 2. La sortie fit succès, et suscita aussi bien les éloges de la presse que ceux des joueurs et fans de l’œuvre originale. Une réussite qui a sans aucun doute déterminé l’avenir de la relation entre l’éditeur historique et le studio polonais qui se dessine un peu plus clairement aujourd’hui.

Car oui, comme il vient d’être annoncé, la collaboration est loin d’être terminée : un nouveau titre, semble-t-il basé sur une de ses licences, est actuellement dans les cartons. De quoi s’agira-il exactement ? Cela on l’ignore encore. Cependant, une chose est certaine : Bloober a bel et bien gagné la confiance de Konami. Au point, pour celui-ci, de faire du développeur polonais l’un de ses fers de lance pour l’avenir ?

Eh bien, on guettera avec curiosité les pages que nous offrira bientôt Konami et son comparse… Mais, pour l’instant, il est indéniable que, au vu de la franche réussite (plus de deux millions d’exemplaires vendus) de leur version de Silent Hill 2, le créateur de l’assez mitigé The Medium jouit plus que jamais de la confiance de Konami. Maintenant, il reste juste à voir jusqu’où elle s’étendra et quelles seront les latitudes qui lui seront permises.

Certes ( et on le répète), le projet concerné est encore dérobé derrière les voiles du mystère. Mais, si l’on devait céder à la voix de la spéculation, on arrêterait nos pronostics sur l’évidence qu’est Silent Hill : quoi de mieux, en effet, pour un spécialiste du Survival qu’une franchise de la sorte pour exploiter aux mieux ses « prédispositions ». Et puis, on l’a vu, le premier essai a été plus que transformé…

Donc, si cela se confirme, aura-t-on affaire à une histoire originale que l’on rangera parmi tous les plans déjà révélés par l’éditeur japonais ? Où serait-ce encore une autre réécriture et interprétation d’un volet de la saga ? En tout cas, à l’heure où remake et remasters en tous genres sont de mise, il est difficile d’exclure cette dernière éventualité. Capcom a bien ressuscité son passé, alors pourquoi en serait-il ici différent ?