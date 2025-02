Konami – Silent Hill 2 et les jeux sportifs portent le studio

Le bilan financier des trois quarts de l’année vient de tomber chez Konami, et il est clair : ses très bons résultats réalisés ne viennent pas seulement du succès de Silent Hill 2. Les jeux sportifs du studio, en particulier Professional Baseball Spirits 2024-2025 et eFootball se sont aussi démarqués. Une tendance sur laquelle l’entreprise souhaite maintenir le cap, puisqu’elle prévoit de profiter de diverses commémorations pour mettre en avant ses jeux de sport à l’avenir.

Du point de vue des chiffres, les résultats sont sans appel : le secteur du divertissement numérique de Konami a noté un chiffre de vente atteignant 228 millions de yens (observant une croissance de 32% par rapport à l’année dernière), pour un profit de 80 millions de yens (observant une croissance de 44,6% par rapport à l’année dernière).

D’après le rapport, le développement du remake de Silent Hill 2 avait été lancé dans l’objectif de lancer « une nouvelle initiative dans le milieu des consoles », et a largement atteint les attentes du studio avec, en janvier 2025, plus de deux millions de copies vendues. Pour ce qui est des jeux de sport, Professional Baseball Spirit 2024-2025 a largement été porté par le soutien de leur joueur ambassadeur, Shohei Ohtani.

Avec une sortie début octobre, le titre a pu profiter de la performance exceptionnelle du sportif sur le terrain réel pour tirer son épingle du jeu. Les équipes de Konami, souhaitant offrir un jeu réaliste sur tous les aspects (graphiques, techniques), avait profité de la situation pour modifier l’équilibrage du jeu et rendre la contrepartie numérique de Shohei Ohtani plus forte que les autres joueurs.

Pour autant, il n’est pas certain que cette anecdote soit la cause du succès de Professional Baseball Spirit 2024-2025 : les jeux sportifs à sortie annuelle sont régulièrement parmi les titres les plus vendus sur une année. A titre de comparaison, aux Etats-Unis, EA College Football 25, NBA 2K25 et FC25 font tous partie des dix jeux les plus vendus de l’année 2024.

Au Japon, il est logique que le baseball soit lui aussi sur le podium au vu de la popularité du jeu. Une popularité avec laquelle Konami doit jouer sur deux plans, puisque l’entreprise a également un pôle sportif très développé. En se contentant du volet jeu vidéo cependant, Konami pense passer à la vitesse supérieure, en s’intégrant sérieusement sur le circuit e-sportif des jeux de football et de baseball sur mobile à travers eFootball et Professional Baseball Spirits A (Ace).

Sur le plan des sorties, Konami prévoit de continuer sur la lancée de Silent Hill 2, et de publier en majorité des remakes et des compilations : la compilation Yu-Gi-Oh Early Days Collection, datée pour le 27 février, célèbrera les 25 ans de la licence, et rassemblera la majorité des titres publiés par Konami sur les plateformes portables. Par la suite, on verra les remasters de Suikoden I et II. Metal Gear Solid est inclus dans cette manœuvre, avec un remake de Snake Eater.

Un planning pas surprenant pour l’entreprise, qui s’est toujours maintenue dans une situation confortable. Il faut dire qu’elle s’est fortement recentrée sur l’archipel, avec un accent fort mis sur les jeux d’argent avec les pachinkos.

En prenant du recul, si nous critiquons régulièrement cette tendance à regarder vers le passé de l’industrie, les choix de sorties de Konami sont très logiques. Certes, Silent Hill 2 aura probablement influencé le calendrier, cependant c’est une tendance générale qui ne fera que s’accélérer.

Silent Hill 2 n’est qu’un seul des nombreux remakes ou remasters à être sortis en 2024. Avec des succès comme Dragon Quest III HD-2D, qui s’est tellement bien vendu dans l’archipel qu’il était difficile d’en trouver des copies physiques en boutique, il est clair que tous voudraient se tailler une part du gâteau.

Konami ne se la joue donc pas outsider, cependant difficile d’en attendre plus d’un studio qui, sur le plan du jeu vidéo, s’est habitué à jouer la sécurité. À voir comment, à moyen terme, cette stratégie à deux niveaux se maintiendra : si nous voyons un créneau certain pour les remakes et remasters, s’installer sur une scène e-sport est particulièrement couteux, pour une rentabilité qui n’est jamais garantie. Si le rapport financier fait part des velléités de Konami quant à ce marché, il n’est pas certain qu’il y ait de résultats concrets.