PlayStation annule Fairgames, nouvel échec de sa stratégie du jeu service

Qui se rappelait encore de Fairgames ? Annoncé comme un jeu service majeur dans la galaxie PlayStation, au plus fort du règne de Jim Ryan, le jeu de tir multijoueur en ligne n’a jamais su faire lever les foules. C’est ainsi qu’aujourd’hui, en toute discrétion, le projet a été annulé afin que les équipes du studio Haven puissent collaborer à d’autres projets au sein des studios first party du constructeur. Au moins, pour une fois, l’annulation du jeu n’entraîne pas la fermeture du studio, du moins pour le moment.

On ne peut pas dire que cette information nous surprenne particulièrement. Il y a quelque temps, des tests avaient été effectués et les retours des joueurs étaient globalement mauvais. Le projet avait d’ailleurs perdu ses deux têtes d’affiche : Jade Raymond, la PDG de Haven Studios, et Daniel Drapeau, directeur du jeu. Deux départs qui laissaient présager le destin funeste de Fairgames. Un destin désormais entériné par la direction actuelle du studio :

« Bien que le test ait démontré une grande excellence opérationnelle, une préparation optimale pour les opérations en direct et un fort engagement de la communauté, les retours des joueurs et les résultats en matière de fidélisation ont été mitigés et n’ont pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés »

Enfin la fin des jeux services chez PlayStation ?

C’est donc une énième relique de l’ère Jim Ryan qui s’effondre et une autre illustration de l’échec de la stratégie jeu service, qui aura coûté à PlayStation, et surtout aux joueurs, une bonne partie de la génération PlayStation 5. Si ces six dernières années ont été si chiches en jeux first party marquants, c’est à cause de cette prise de contrôle par des financiers envieux du succès de Fortnite, au détriment des créatifs qui comprennent le fonctionnement de l’industrie.

La seule exception à ce noir tableau aura finalement été Helldivers 2. Enfin, est-ce vraiment une exception quand on constate que le titre a simplement été édité par PlayStation, et non développé en interne ? Après Concord, The Last of Us Factions, Fairgames et toute la flopée de titres non annoncés et annulés en catimini, que reste-t-il ?

Il y a bien Marathon, toujours en activité, mais le titre bat sévérement de l’aile depuis des mois, avec des pics quotidiens de connexions simultanées qui peinent à atteindre à dépasser les 3 000. Il n’est pas exclu que, dans les prochaines semaines, le titre de Bungie tire lui aussi sa révérence. Quant au projet de Guerrilla, Horizon: Hunter Gathering, il semblerait que les mauvais retours à la suite des présentations du jeu soient en train de sceller son destin.

PlayStation va-t-il enfin pouvoir sortir de cette galère éditoriale et se recentrer sur ce qui a fait son succès depuis ses débuts, à savoir les jeux solos narratifs ? On peut l’espérer grâce à quelques signes encourageants dans le domaine, symbolisés notamment par God of War Laufey et Intergalactic: The Heretic Prophet. Quel dommage qu’il ait fallu autant d’années et que des centaines de millions de dollars aient été gâchés pour que la raison l’emporte sur l’avidité de certains dirigeants…