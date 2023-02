Hot Wheels Rift Rally – Mario Kart Live, but NOT on Switch !

Une voiture télécommandée qu’on pilote « en vrai » dans son salon, équipée d’une caméra, et qui transforme sur notre télé ce même salon en circuit de course automobile par la magie du jeu vidéo : cette idée géniale est une réalité depuis l’automne 2020 et la sortie en exclu sur Switch de Mario Kart Live. D’ici peu, le concept va s’exporter sur d’autres machines, mais du coup, sans Mario, avec Hot Wheels Rift Rally.

C’est donc la licence Hot Wheels qui viendra soutenir cette nouvelle itération du jeu de course en réalité augmentée, toujours signé Velan Studio, déjà à l’origine de Mario Kart Live. Hot Wheels Rift Rally est ainsi un jeu en réalité augmentée qui mixe les univers du jouet et du jeu vidéo, une proposition en vogue il y a quelques années (Disney Infinity, LEGO Dimension, Starlink…) mais qui avait fini par s’étioler. La boite contient une voiture radiocommandée équipée d’une caméra, et quatre portails à placer dans le salon pour établir le circuit comme on le souhaite dans la maison (un espace suffisant est d’ailleurs fortement recommandé).

Le truc en plus que propose Hot Wheels Rift Rally, c’est la réalité augmentée vraiment augmentée ! Ainsi, la caméra sur le toit de la voiture radiocommandée ne filme pas le véhicule, mais uniquement ce qu’il « voit ». La voiture qu’on pilote à l’écran est une création en 3D du jeu, ce qui permet tout un tas de fantaisies : on pourra à l’écran réaliser par exemple des cascades ou autres drifts dans notre salon qui ne seront pas vraiment effectuées par le petit véhicule IRL ; le jeu veut apporter aussi à l’expérience une impression de vitesse plus importante que celle véritablement atteinte par le modèle réduit, et ce, en ajoutant à l’écran certains effets qui viendront faire illusion.

Et puis, puisque la voiture à l’écran n’est qu’un modèle 3D, le véhicule que l’on pilotera ne sera pas forcément celui qu’on dirige dans le salon – qui a d’ailleurs été baptisé Chameleon, en référence à sa capacité de changer d’apparence à l’écran ! Ce sont ainsi une vingtaine de modèles parmi les modèles réduits classiques de la marque qui seront disponibles au lancement de Hot Wheels Rift Rally, et on est à peu près sûr que cette collection viendra s’enrichir avec le temps (DLC ? Payants ? Gratuits ?)

Les précommandes sont pour l’instant réservées aux Etats Unis, avec deux packs disponibles : une boite de base comprenant la voiture télécommandée Chameleon, un câble de recharge USB-C (et non, pas de chargeur) et quatre portails pour 130$ ; ou la version collector, comprenant le Chamelon repeint en noir et une petite voiture Hot Wheels et du contenu numérique exclusif (une MacLaren Senna) en plus du câble et des portails, pour 150$.

Le jeu sera disponible à partir du 14 mars prochain, pour l’instant aux Etats-Unis uniquement, et seulement PlayStation (PS4 et PS5) et iOS (iPhone et iPad). Un choix étonnant, qui zappe à la fois la console la plus populaire du moment, et particulièrement chez les jeunes joueurs, la Switch, mais aussi les appareils Android, au parc pourtant le plus étendu ? Si on ne doute pas qu’il arrivera un plus tard en France, il n’est pour l’instant pas question d’autres supports.