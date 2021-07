Hot Wheels Unleashed – Stop à la station service pour faire le point

Vous le faisiez aussi, vous ? Petit, il nous arrivait probablement à tous de nous voir refuser de jouer à la console ou simplement d’allumer la télé… Dans ce cas, pas d’autre choix que de s’en remettre à notre imagination pour se divertir, ce qui dépend grandement de ce qui se trouve autour de nous. Bien sûr, on peut lire, dessiner ou sortir les Lego mais, en ce qui me concerne, c’était prendre un modèle réduit et le faire glisser d’un meuble à un autre, imaginant des loopings, boucles et autres parcours totalement pétés avec mon frangin. Pas vous ? Naturellement, ces mêmes petites voitures n’occupent plus nos pensées depuis bien des années à présent et pourtant, force est de constater que les bandes-annonces d’Hot Wheels Unleashed caressent la nostalgie dans le sens du poil.

Mais franchement, allez-y ! Jetez un œil au trailer ci-dessous et osez nous dire que ce qui nous est présenté par les milanais de Milestone n’est pas une allégorie moderne de la madeleine de Proust ! Des circuits qui feraient rêver n’importe quel écolier, des véhicules (une soixantaine) colorés de toute taille et forme incluant des modèles connus de tous les amateurs de la marque, mais également des guests comme le van des Tortues Ninja, la Batmobile et même la DeLorean de Retour vers le Futur, Marty ! Ouais, la nostalgie répond présent. Et puisque seuls deux mois nous séparent de la sortie et que les voitures font déjà des tours de piste, offrons un tour de piste à ce qu’on sait du jeu.

Même s’il s’agit de votre premier contact avec le titre, il ne vous faudra pas plus d’une seconde de visionnage pour arriver à cette conclusion : Hot Wheels Unleashed n’est pas une simulation. Le titre de Milestone est plutôt un jeu de course style arcade, sorte d’hybride entre TrackMania et Mario Kart. Ces courses additionnant obstacles, pièges et loopings seront le théâtre de compétitions acharnées opposant jusqu’à 12 joueurs en simultané. Cependant, ne comptez pas trouver d’arme comme dans Mario Kart. Ici, il vous faudra apprendre quand couper dans les virages et quand booster mais surtout apprendre à le faire avec plus de 60 véhicules différents, en termes de gabarit et de statistiques.

Naturellement, autant de paramètres donnent déjà à ce soft une saveur festive que vous pourrez évidemment partager entre amis ou avec des inconnus. Si on pourra compter sur le mode en ligne pour compléter nos moments de solitude (on est en 2021 tout de même), le titre fera une place de choix aux parties entre amis avec un mode local en écran splitté (souvenirs plus nostalgiques encore…). En revanche, pour l’heure, rien ne semble indiquer que le online soit cross-gen ou même cross-play. Pareil pour la Switch, si la console se prête au multi-local avec sa formule nomade, aucun indice sur la présence d’un mode multijoueur local propre à la console.

Ceci dit, vous n’avez peut-être besoin de personne pour vous amuser. Si c’est votre cas, Hot Wheels Unleashed a aussi des alternatives solo. Tout d’abord, il semblerait qu’un mode carrière sera aussi de la partie et que ce dernier comprendra également des combats de boss. Ensuite, si vous êtes plutôt un créatif, le mode éditeur de circuit attirera votre attention. Ce dernier (présenté il y a quelques semaines dans un trailer que vous pouvez découvrir au bas de la page) devrait vous permettre de laisser libre court à votre imagination avec tunnels, sauts, courbes, circuits magnétiques… Cette générosité de contenus laisse entrevoir des possibilités quasi-infinies.

Indéniablement, ce Hot Wheels Unleashed s’annonce très amusant et nous avons vraiment hâte de prendre les courbes de ces pistes à bord de ces mini bolides, pas vous ? Pour retrouver le jeu, il faudra cependant attendre jusqu’au 30 septembre, date à laquelle le soft sortira sur PC, consoles PlayStation et Xbox et Nintendo Switch. Il est bon de rappeler qu’il accueillera également du contenu additionnel au fil des mois qui feront suite à sa sortie.