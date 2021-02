Hot Wheels Unleashed – Les petites voitures font chauffer les moteurs

La société de jouets Mattel et les développeurs de jeux de course de Milestone nous dévoilaient ce jeudi l’arrivée prochaine de leur jeu des célèbres petites voitures. Hot Wheels Unleashed sera disponible le 30 septembre 2021.

Jeu de course mêlant arcade et action, il vous sera possible de jouer en solo à travers de nombreux modes de jeu mais également en multijoueur face à vos amis, en ligne ou même en local avec un mode écran partagé.

« Hot Wheels a pour ambition d’élever les esprits, Hot Wheels Unleashed fait de cette ambition une réalité pour les joueurs, quel que soit leur âge. L’expertise de Milestone dans le développement des jeux de course nous a permis de transformer la marque Hot Wheels en une expérience vidéoludique convaincante, pour les fans d’Hot Wheels, mais également pour les joueurs qui redécouvriront ces jouets emblématiques »



Un système d’éditeur de circuits viendra s’ajouter, vous permettant de créer et personnaliser vos propres circuits dans des environnements divers et variés de la vie quotidienne et de les partager avec la communauté.

Les joueurs pourront collectionner une grande variété de bolides. Chaque véhicule possèdera un niveau de rareté et des caractéristiques propres et il vous sera également possible de les personnaliser avec divers revêtements.

Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Si vous souhaitez retrouver les pistes oranges et les petits bolides iconiques, il vous est d’ores et déjà possible de précommander Hot Wheels Unleashed.

Pour les joueurs consoles qui précommanderont le jeu, une édition Day One de Hot Wheels Unleashed est disponible incluant le DLC Hot Wheels donnant accès à deux nouveaux véhicules : Track Manga et GT-Scorcher.