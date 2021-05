Toujours plus de gameplay pour Hot Wheels Unleashed

Y a-t-il vraiment un âge pour jouer aux petites voitures ? Qui, comme nous, se rappelle de ces moments où nous faisions patiner nos bolides de poche dans des circuits sur le sol et les murs, sur les tables et fauteuils, seul ou avec un frère, un cousin ou un copain, dans des courses rythmées au son de nos voix imitant le rugissement des moteurs et le son des pneus qui crissent ?

Pour nous, c’est un moment magique de notre enfance, ces premiers instants où la communication et l’imaginaire de plusieurs s’additionnent, souvent pour la première fois et pour dépeindre un univers inédit, un univers qui nous appartient.

Aujourd’hui, nous avons grandi et c’est aussi le cas de certaines marques de notre enfance. Sans les lister, on va se contenter de dire que Hot Wheels, forte de plus de 50 ans de service, y figure. Séries télévisées, films d’animation, apparitions dans des films (comme Ready Player One) et nombres de galettes et cartouches…

Grâce à son CV démesuré, la marque a hérité d’une place dans la postérité ce qui fait qu’on peut la retrouver aussi bien entre les doigts de nos têtes blondes que sur nos écrans dans bien des formes, formes auxquelles on ajoutera bientôt dans Hot Wheels Unleashed.

Daté le mois dernier lors d’un événement (fixé au 30 septembre), le dernier jeu de Milestone (le studio responsable de la série Moto GP) continue de dévoiler pudiquement ses circuits d’une bande-annonce à l’autre. Et si le trailer précédent vous a fait ressentir le vertige, celui d’aujourd’hui pourrait bien vous mettre le coup de grâce puisqu’en plus des boucles, de la vitesse et des raccourcis audacieux présentés, les mini-bolides se tirent la bourre dans un circuit au sommet d’un gratte-ciel en construction. De quoi faire trembler n’importe quelle marque d’amortisseurs…

Enfin, puisqu’une image vaut mieux qu’un long discours, on vous laisse en découvrir une soixantaine par seconde avec le trailer ci-dessous. Hot Wheels Unleashed sortira le 30 septembre 2021 sur PC, Xbox One et Series, PlayStation 4 et 5 mais aussi sur Nintendo Switch. Maintenant, on espère vraiment qu’un mod ou une option proposera les bruitages à la bouche… (au pire en mode ASMR).