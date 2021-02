Gran Turismo 7 ce sera pour 2022 et pas avant confirme Sony

La question que l’on pourrait se poser en préambule de cet article est la suivante : que serait un Gran Turismo sans au moins un report ? Parce que bon, si tous les épisodes de la série ne se sont pas vus repoussés, beaucoup d’entre eux ont coché cette case sur leur CV. Néanmoins, proposer une simulation automobile pointue, travaillée et accessible n’est pas chose aisée et ce que réussie pourtant à faire depuis des lustres Polyphony Digital.

Là encore tous les épisodes ne se valent pas, mais force est de constater que la licence existe depuis la première PlayStation et continue de se vendre comme des petits pains sur les machines de Sony. Distancée depuis quelques années par la franchise de Microsoft Forza Motorsport, nul doute que Polyphony a à cœur se replacer favorablement dans la course.

Alors voilà, on sait depuis quelque temps maintenant que Gran Turismo 7 est en développement et certaines rumeurs en début d’année dernière lui prédisaient même une sortie fin 2020. Sauf que rien n’a jamais été officiel et que connaissant Polyphony, il était préférable d’attendre avant d’émettre la moindre supposition quant à une date de sortie.

Aussi, s’il était prévu pour paraitre finalement cette année, sans plus de précision, on sait maintenant grâce a une interview de Jim Ryan, président de SIE (Sony Interactive Entertainment), que Gran Turismo 7 est reporté à 2022. Les dires ne viennent pas du monsieur lui-même, mais d’un représentant de Sony qui invoque des raisons liées à la pandémie de Covid-19.

GT7 a vu sa production impactée par les challenges liés à la Covid, et est en conséquence décalé de 2021 à 2022. Avec la pandémie actuelle, nous sommes dans une situation dynamique et changeante, et certains aspects de la production du jeu se sont vus ralentir ces derniers mois. Nous partagerons plus d’informations spécifiques sur le sujet quand nous en aurons.

Voilà donc qui clôt les débats quant à la date de sortie de Gran Turismo 7 et qui ne manquera surement pas d’attrister quelques fans au passage.