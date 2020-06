Gran Turismo 7 se montre finalement sur PS5, comme on s’y attendait

Gran Turismo 7 montre un peu de gameplay sur PlayStation 5, mais cache encore sa date de sortie.

Les rumeurs se sont intensifiées autour de Gran Turismo 7 ces derniers jours. Et même si ceux qui avaient fait fuiter l’information sans le vouloir avaient bien essayé de noyer le poisson, on sentait bien qu’il allait se passer quelque chose lors de cet événement. Il n’aura pas fallu attendre longtemps durant cette présentation pour voir arriver la simulation de Polyphony Digital, puisque c’est au tout début du stream que nous avons pu voir les premières images de la simulation reine de la marque PlayStation.

Malheureusement, pas beaucoup d’informations croustillantes à dévoiler pour autant et il faudra vous contenter d’un peu de gameplay. C’est toujours ça de pris nous direz-vous, et on peut au moins constater que côté réalisme nous devrions être servis. Mais pour autant ce qui va faire plaisir à beaucoup de monde, c’est le retour d’un mode campagne complet, certainement “à l’ancienne” et si l’on en croit Kazunori Yamauchi le créateur du jeu, cela devrait vraiment plaire aux fans. On imagine qu’après un Gran Turismo Sport ayant mis l’accent sur l’eSport, ce qui a entraîné des retours mitigés de la part des fans, l’équipe de Polyphony a souhaité tout mettre en oeuvre pour reconquérir le coeur de ses fidèles.

Pour l’heure on ne peut pas vous en dire plus sur Gran Turismo 7, on espère juste que le peu d’aliasing qu’il reste sera de l’histoire ancienne une fois que nous pourrons enfin apprécier de voir des images du jeu en 4K (1080p seulement pour cette présentation sur YouTube), et en attendant, voici le premier trailer du jeu.