Le Meilleur de la Semaine – Gran Turismo 7, Valorant, Maneater, Serious Sam 4 and Co.

Récapitulatif de la semaine jeu vidéo du lundi 18 au dimanche 24 mai 2020.

Qui dit dimanche dit forcément qu’un nouveau numéro du Meilleur de la Semaine pointe le bout de son museau. Pas de grosses annonces marquantes ces sept derniers jours, et surtout une petite reprise de souffle de la part de Microsoft et Sony qui ont mis quelque peu leur next-gen de côté, histoire, on l’imagine, de revenir plus forts par la suite. Bon, il y a tout de même eu une petite annonce de la part du constructeur japonais qui affirme que sa PlayStation 5 sera 100 fois plus rapide que la machine que l’on a actuellement, rien que ça.

Ensuite, au rayon des grosses rumeurs, on a celle concernant un certain Call of Duty Black Ops: Cold War. Il serait le prochain épisode de la saga et se déroulerait donc comme son nom l’indique durant la guerre froide, soit entre 1947 et 1989 (ou 1991). Et c’est annoncé par Kotaku et Jason Schreier que l’on sait bien informés généralement, alors que cet épisode serait bien dirigé par Treyarch, studio père de la saga Black Ops au sein de la franchise. On espère confirmation de la part d’Activision dans les semaines qui viennent.

Enfin, et avant de rentrer dans le cœur de ce Meilleur de la Semaine, on a eu envie de vous partager un petit making-of qui concerne The Last of Us Part II et qui résume quelque peu les nouveautés et les mécaniques de gameplay propres à ce nouvel épisode. Parmi les intervenants, on retrouve l’inévitable Neil Drukman ou encore Kurt Margenau.

L’actualité des jeux vidéo

On va commencer ce tour d’horizon de l’actualité de la semaine traitée sur le site par un jeu que vous connaissez sûrement tous, de nom au moins, à savoir Valorant. Vous le savez, le FPS compétitif de Riot Games (League of Legends) est depuis quelques semaines déjà en phase de bêta fermée et fait régulièrement la une de tous les canards dédiés aux jeux vidéo.

Eh bien, bonne nouvelle si vous attendez la version finale du jeu, sachez qu’elle sera disponible dès le 2 juin prochain. Notez aussi que la bêta, elle, prendra fin le 27 mai pour laisser au studio quelques jours de répit avant la sortie officielle.

Passons maintenant à une annonce qui ne pourra que faire plaisir aux écervelés de la gâchette dont bon nombre d’entre nous font partie, celle concernant la date de sortie d’un certain Serious Sam 4. Alors qu’est-ce que Serious Sam, me demanderez-vous avec un air interrogateur ? Il s’agit d’un fast-FPS burné et à l’humour très beauf qui ne renie nullement son amour pour une autre grande franchise du genre, Duke Nukem.

Le retour en force de quelques grandes licences de ce type de first person shooter old school, comme DOOM et Wolfenstein, n’est clairement pas pour nous déplaire, et si Duke Nukem manque encore à l’appel, on a vraiment hâte de voir ce que va donner ce Serious Sam 4 qui sortira en août 2020 sur PC et Google Stadia (si, si, on vous jure) et en 2021 sur consoles.

On le sait, la Gamescom 2020 n’aura pas lieu à cause de la crise sanitaire actuelle. D’ailleurs, ce n’est pas le seul salon annulé, puisque l’E3 et l’EVO par exemple ne se tiendront pas non plus, alors que notre bonne vieille Paris Games Week s’est aussi vue renvoyer à l’année suivante. Aussi, de nombreux événements en ligne sont d’ores et déjà prévus pour pallier ces annulations, d’autant plus que l’on est dans une année chargée, vu que c’est celle qui va voir arriver la prochaine génération de consoles.

Dans cette optique, les organisateurs de la Gamescom ont décidé de voir les choses en grand et de nous proposer un programme en ligne alléchant avec un grand show d’ouverture présenté par Geoff Keighley lui-même et par la suite de nombreux directs journaliers dans lesquels vous pourrez assister aux meilleures annonces du salon.

Place à un brin de poésie dans ce Meilleur de la Semaine avec NieR: Replicant ver. 1.22474487139…, que l’on rappelle être un remake de Nier sorti sur PlayStation 3 en 2010. Toujours un peu obscur, il nous met néanmoins l’eau à la bouche à chacune de ses petites apparitions. Cette nouvelle version d’un grand jeu, malheureusement bridé par sa réalisation, s’est vue présenter un peu plus par son concepteur de génie Yoko Taro et le producteur Yosuke Saito.

Quelques bribes d’informations nous ont donc été offertes sur les origines du titre du jeu, sur les personnes qui travaillent dessus, ainsi que sur le rapport que va entretenir ce remake vis-à-vis de l’original. Une chose est sûre, on a hâte d’en voir un peu plus.

Terminons par une dernière rumeur si vous le voulez bien et pas des moindres puisqu’elle concerne Gran Turismo 7. On sait de source très sûre depuis l’année dernière que le jeu de bagnoles de Polyphony Digital est bien en développement, mais ce que l’on ignore encore, c’est sa date de sortie et le ou les supports qui l’accueilleront. Licence exclusive à Sony, on imagine bien que le jeu paraîtra sur PlayStation 4 ou PlayStation 5, voire peut-être même sur les deux.

Eh bien, sachez que l’un des partenaires de Sony a mis en ligne cette semaine sur Twitter une image dont la légende laisse à penser à une sortie du titre pour cette année. Info ou intox ? Seul l’avenir nous le dira…

En bref dans ce Meilleur de la Semaine :

Après GTA V , Civilization VI offert cette semaine sur l’Epic Games Store

, offert cette semaine sur l’Epic Games Store Pac-Man fête ses 40 ans

fête ses 40 ans Fairy Tail est reporté au 30 juillet prochain

est reporté au 30 juillet prochain Persona 5 Royal réalise des ventes records pour la franchise en Occident

réalise des ventes records pour la franchise en Occident The Last of Us Part II se voit offrir un joli artbook chez Omaké

se voit offrir un joli artbook chez Omaké L’EVO Online va remplacer L’EVO et éjecte Nintendo au passage



Nos tests et previews

Cette semaine, nous vous avons proposé trois tests sur le site. Trois gros jeux qui nous ont demandé du temps et de la passion, mais qui nous ont aussi pas mal plu.

Alors, il y a la petite surprise Before We Leave qui est un 3X, dérivé du 4X, plutôt sympathique bien que peinant à trouver un second souffle sur la durée. Ensuite vient le mastodonte Half-Life: Alyx que nous avons enfin pu retourner dans tous les sens et qui nous a prouvé que la VR a un bel avenir devant elle.

Mais le gros morceau de la semaine passée fut sans aucun doute le très mordant Maneater qui, malgré quelques défauts, a su nous convaincre de par un concept original, mais aussi quelques bonnes idées qui ont fait mouche. Un test qui se savoure comme un bon steak tartare de plaisancier.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Le Meilleur de la Semaine, c’est aussi mettre en avant le travail qualitatif de nos rédacteurs et en ce sens, nous vous proposons de découvrir deux dossiers concoctés par notre équipe. Le premier concerne l’évolution des adaptations de diverses œuvres filmiques ou autres en jeux vidéo. Le second vous propose quelques pistes à explorer si vous souhaitez prolonger votre plaisir pris avec Streets of Rage 4 sur d’autres beat’em up en 2D.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

La semaine prochaine ne va pas se montrer riche en sorties de jeux vidéo majeures, comme c’est le cas depuis quelque temps déjà. Notons tout de même un Minecraft Dungeons très attendu pour le 26 mai, ainsi que les extensions The Elder Scrolls Online: Greymoor et Mortal Kombat 11: Aftermath à la même date. Le 28 mai sortira aussi Those Who Remain, Resolution, le J-RPG Banner of the Maid ou encore Poly Bridge 2.

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !