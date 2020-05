Posez votre cerveau, Serious Sam 4 débarque cet été

La mode a toujours été au old school. Pour le plus grand plaisir des nostalgiques, nombre de franchises cultes de ces deux dernières décennies ont eu la chance de se voir allouer un remake, ou, un peu plus rare, un nouvel épisode. C’est le cas de Serious Sam 4, qui reprendra ses gros flingues pour venir désosser du vilain par paquets de 100.

Pour ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de poser les mains sur un Serious Sam, sachez que c’est un peu l’équivalent d’une cour de récréation d’école primaire. Ça part dans tous les sens, ça hurle, ça pète, bref, ça crache le fun à plein poumon.

Digne représentant d’une époque du FPS décomplexé (comme un certain Time Splitters), Serious Sam mêle assez habilement voyage dans le temps et dézinguage d’extraterrestres en tout genres. Vous pouviez même participer à un mode coopératif à 16 sur fond de bon gros métal, ce qui promettait un joyeux bordel, surtout à l’époque.

Avec un dernier épisode (qui était une préquelle) sorti en 2011, nous pensions que les affaires de Sam Stone étaient bouclées, mais c’était bien mal connaître les développeurs de chez Croteam.

En effet, le jeu représente le principal succès du studio Croate, et l’éditeur (Devolver Digital) a senti en 2017-2018 que le FPS bourrin avait encore un rôle à jouer grâce notamment au retour annoncé d’un certain Doom. D’où l’annonce lors de ce même E3 du fameux Serious Sam 4, appelé à l’époque Serious Sam: Planet Badass.

Nous nous retrouvons donc avec un Serious Sam 4 qui reprendra ses bases à grand coups de fusil à double canon et de tronçonneuse. Les nouveautés, elles, se feront essentiellement du côté des adversaires et du mystérieux mode Légion, qui permettrait de faire apparaître plus de 100.000 ennemis d’un coup. Côté fonctionnalités, on retrouvera évidemment du coop’ à 4 online. Mais la grande question : pourrons nous retrouver aussi du coop’ local ?

La réponse semble être pour bientôt puisque le prochain épisode sortira en août 2020 sur Stadia et PC. Une exclusivité temporaire pour un Stadia en berne, qui devrait peut-être permettre au service d’attirer à lui les fans de la saga… Tout du moins jusqu’en 2021, date à laquelle le soft sortira sur PS4 et Xbox One.