La Gamescom se réinvente en ligne

L’épidémie de COVID-19 et l’annulation de tous les événements et salons jeux vidéo, de l’E3 à la Paris Games Week en passant par le Tokyo Game Show ou la Gamescom, ont obligé les développeurs, éditeurs, et tous les acteurs de l’industrie à imaginer de nouvelles formes de communication.

C’est ainsi qu’est née l’idée du Summer of Gaming, portée par le journaliste Geoff Keighley, partenaire de longue date de l’E3 et créateur des Games Awards. Ce même Geoff Keighley qui vient d’annoncer que son été du jeu vidéo se terminera en apothéose avec une Gamescom revisitée entièrement online.

Parce qu’elle est ouverte au grand public, contrairement à l’E3 qui est d’abord un événement média, la Gamescom n’est rien d’autre que le plus grand salon jeux vidéo du monde, avec plus de 370 000 visiteurs en 2018. Les organisateurs ont donc vu les choses en grand pour sa version 2020 en ligne, avec un grand show d’ouverture, la Gamescom Opening Night Live, présentée par Geoff Keighley himself.

Cette grande soirée d’ouverture sera suivi de points quotidiens, les Gamescom Daily Shows, revenant sur l’essentiel des infos de la journée, puis le festival se terminera avec le Best of Show, un reportage qui reprendra l’ensemble des meilleurs moments du festival. Le tout sera accessible depuis Gamescom Now, sorte de hub par lequel on entre depuis le site officiel de la Gamescom pour suivre tous ces événements streamés, ainsi que pour retrouver les annonces et les images des éditeurs et développeurs.

En marge des grandes annonces AAA et des -peut-être- révélations sur les line up des consoles next gen, le festival accueillera aussi Awesome Indies, un festival au sein du festival consacré aux indépendants, ainsi que la Devcom, le rendez-vous des professionnels.

Avec son slogan The Heart of Gaming, la Gamescom veut mettre le joueur, et donc le grand public, au centre des attentions. L’événement se tiendra du 27 au 30 août prochain.