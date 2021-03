Need for Speed rétrograde et ouvre la voie à Battlefield 6

On apprenait il y a un peu plus d’un mois la volonté de l’éditeur Electronic Arts de publier le dernier-né des studios Dice en cette fin d’année 2021, et ainsi permettre aux joueurs du monde entier de poser leurs mains sur le très attendu Battlefield 6. Une nouvelle décision émanant d’EA vient aujourd’hui renforcer cette volonté, puisqu’on apprend que le studio Criterion vient renforcer les rangs des équipes de développement et ainsi contribuer à l’effort de guerre du studio Suédois.

Les fans de jeux de course auront de quoi être déçus, puisqu’en effet, EA a préféré reporter le prochain Need for Speed. Originellement annoncé pour une sortie visant Mars 2022, le jeu vient d’être repoussé d’une petite année, cependant aucune raison de s’inquiéter quant à l’état de santé de celui-ci nous assure-t-on. On nous explique côté éditeur, que si Criterion planche effectivement sur une nouvelle itération de la licence, il leur faudra cependant venir prêter main forte aux équipes de Dice avant cela.

Criterion n’est pas étranger aux titres de Dice puisqu’on l’a déjà retrouvé à pied d’œuvre sur des titres comme Battlefield et Star Wars Battlefront en tant que soutien par le passé. Cette nouvelle ne manque pas de relancer la machine autour de Battlefield 6 dont on nous assure toujours une sortie prévue pour la fin d’année 2021 et dont on ne dispose toujours d’aucune information tangible si ce n’est que “le travail avance bien”.

Une décision qui arrive cependant dans une période de forte restructuration pour EA qui semble réévaluer nombre de ses plans dernièrement, avec notamment Anthem et le projet Gaia, tous deux annulés afin de coller un peu plus à la vision de la société pour les années à venir. Il y a fort à parier que l’acquisition récente de Codemasters, spécialiste du jeu de course, aura permis de dégager un peu le planning de Criterion, assurant ainsi à EA un titre de sport mécanique virtuel au moins d’ici l’année prochaine.

Reste à savoir maintenant si ce repos pour la licence NFS, et un retour chez Criterion seront salvateurs et permettront au titre de regagner quelques galons dans le cœur des fans quelques peu déçus des derniers épisodes en date signés Ghost Games. Quant à Battlefield 6, la rumeur voudrait que l’on puisse poser les mains sur une version alpha au printemps, mais tout cela reste bien sûr à confirmer.