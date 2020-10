Need for Speed: Hot Pursuit Remastered officiellement confirmé ?

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered fuite sur la toile avant l’annonce officielle, avec prix, date, etc.

Dans la série des remasters que l’on présentait mais que l’on attendait absolument pas, nous demandons Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Les rumeurs allaient bon train depuis quelques semaines, alors il était presque évidant que nous finirions par en entendre parler. C’est finalement du Japon que la fuite s’est propagée, nous apportant quelques détails intéressants, même si dans l’absolu nous aurions sincèrement préféré que EA se penche sur un remake complet d’un certain Need for Speed: Underground 2 par exemple, un titre iconique qui aura marqué une génération entière de joueurs. Autant les nouveaux opus permettent d’aller beaucoup plus loin que ce titre PS2, mais ce qui nous manque cruellement c’est cette ambiance inimitable, et ces musiques nous renvoyant instantanément plus de 15 ans en arrière.

Du coup nous devrons nous contenter de cette ancienne gloire d’EA, qui était déjà lors de sa sortie en 2010, un pseudo remaster/reboot de la série des Hot Pursuit. En 2010 le jeu était alors très intéressant et a même été très bien accueilli, étant vu comme un retour aux sources plus que bienvenue. Mais en 2020, naturellement les attentes ne sont plus les même.

Quoi de neuf pour cette version remaster du coup ? Eh bien pour la modique somme de 39,99 euros, vous devriez obtenir le jeu accompagné de tout ses DLC, avec l’ajout du cross-play, ce qui était finalement le minimum attendu. Le studio aux commandes serait le même que pour le remaster de Burnout Paradise, ce qui en soit est une bonne nouvelle, et devrait nous assurer un joli combo 4K/60fps plutôt agréable si l’on reste dans les mêmes standards de qualité visés.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered devrait sortir le 6 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Un petit jeu sympa avant de passer sur la génération suivante, même si l’on vous rappellera que sur PS4, Need for Speed: Payback sera gratuit pour les abonnés PS+ sur le mois d’octobre.