Battlefield 6 sortira bien en 2021 et sera révélé ce printemps

Battlefield 6, voilà un jeu que nous n’avons pas évoqué dans ces colonnes depuis un bon bout de temps, un peu moins d’un an, de mémoire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’aucune information concrète ne nous était parvenue et que tout ce qui “fuitait” n’était que bruits de couloir et autres rumeurs plus ou moins sérieuses.

Mais Battlefield 6 n’est pas mort et refait enfin parler de lui grâce à la publication des résultats financiers d’Electronic Arts sur l’année 2020. Andrew Wilson, PDG de l’entreprise américaine, a donc déclaré aux différents investisseurs que le développement suivait son cours chez DICE et que la sortie se ferait bien cette année, tout en promettant une expérience immersive et inédite pour la franchise.

Nous allons révéler le jeu ce printemps et délivrer la plus marquante des expériences Battlefield à nos joueurs d’ici les fêtes de fin d’année 2021. […] Battlefield 6 tirera pleinement avantage de la puissance de la nouvelle génération de consoles et donnera naissance à de massives et immersives batailles avec un nombre de joueurs plus élevé que jamais.

Voilà qui match avec certaines rumeurs qui laissaient entendre des affrontements pouvant mettre en scène jusqu’à 128 joueurs simultanément, ce qui s’annoncerait aussi grandiose que bordélique, et particulièrement ambitieux de la part de DICE. Wilson persévère d’ailleurs et annonce par la même occasion que les véhicules, les armes, la destruction du décor ou encore le système de jeu lié aux classes et à la gestion du soldat se verront drastiquement améliorés pour atteindre un tout autre niveau.

Enfin, il est aussi bon de noter que le monsieur affirme aussi que DICE est en avance sur son calendrier de développement et que Battlefield 6 est en très bonne voie pour une sortie donc sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, alors que pour le moment rien ne dit que la génération précédente aura le droit de voir débarquer cet épisode sur ses machines.