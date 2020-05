Battlefield 6 confirmé pour 2021 par Electronic Arts

Après avoir annoncé l’arrêt de développement de contenus majeurs supplémentaires pour Star Wars Battlefront II et aussi une dernière grosse mise à jour pour Battlefield V prévue pour cet été, Electronic Arts, par le biais de son studio DICE, va accélérer le développement de ses prochains gros projets, dont un certain Battlefield 6.

Il n’est plus question de 2022, place à 2021 pour Battlefield 6.

Alors en toute honnêteté, on ne sait pas si ce nouvel épisode de la licence à succès de FPS de DICE se dénommera vraiment Battlefield 6, mais dans le doute, appelons-le ainsi pour le moment. On le savait depuis octobre dernier, la prochaine entrée de la série paraîtrait durant l’année fiscale 2022 d’Electronic Arts, soit une période comprise entre avril 2021 et mars 2022. Mais ce que l’on ne savait pas en revanche, c’est quelle serait l’année qui accueillerait ce nouvel étalon suédois du FPS.

Grâce à nos confrères de VGC, les choses s’éclaircissent un peu plus, après qu’un porte-parole de EA leur ait affirmé sans l’ombre d’un doute que ce Battlefield 6 serait proposé aux joueurs en 2021 :

L’équipe de DICE est en train de travailler sur un gros contenu pour Battlefield V qui sortira cet été. Et continuera par la suite à continuer son travail consistant à créer des jeux communautaires. Alors que le travail du studio concernant Star Wars Battlefront II s’est terminé cette semaine avec la mise à jour Bataille de Scarif, les serveurs, les challenges en jeu, les événements récurrents et le support du jeu continueront tant qu’il vivra grâce aux joueurs et à la communauté. Nous sommes impatients d’entre les histoires que les joueurs auront à raconter sur leur expérience concernant ces deux jeux. A plus long terme, le studio est concentré sur le développement du prochain Battlefield qui sera proposé aux joueurs en 2021.

Voilà qui a le mérite d’être clair quant au futur de la licence. Concernant un hypothétique Battlefront III, il va sans doute nous devoir attendre un bon bout de temps avant d’en entendre concrètement parler par contre.