F1 2020 – Premier gros trailer pour la simulation de Codemasters

Après nous avoir mis l’eau à la bouche en nous présentant deux circuits au travers des conduites de Carloz Sainz en Espagne au volant de sa McLaren (vidéo ci-dessous) et de Max Verstappen aux Pays-Bas à Zandvoort, voilà que Codemasters nous propose enfin un véritable trailer de gameplay pour son F1 2020. À l’heure où le Championnat du monde est toujours à cause de la crise sanitaire, il fait chaud au coeur de pouvoir entendre résonner dans nos oreilles quelques moteurs de Formule 1, et cela, même si ce n’est que du virtuel.

F1 2020, le trailer d’une saison maudite.

Ce F1 2020 sera la dernière occasion pour nous autres de voir dans un jeu un certain Sebastian Vettel au volant d’une Ferrari, le pilote ayant en effet annoncé que cette année sera bien sa dernière au sein de la Scuderia. Un bel échec mine de rien pour le quadruple champion du monde qui n’aura jamais su se montrer à la hauteur des espoirs placés en lui, même s’il est vrai aussi que la qualité de sa monoplace ne l’a pas toujours aidé. Mais ce ne sera pas le seul changement à venir en cette fin d’année, puisque de nombreux pilotes arrivent en fin de contrat dans leurs équipes respectives et on se demande bien qui pourra remplacer l’Allemand chez les Italiens.

Si vous vous voulez notre avis, on pense à Giovinazzi, un pilote de même nationalité qui pourrait épauler un Charles Leclerc qui passerait alors premier pilote, ce dernier ayant même réussi à se montrer plus d’une fois davantage performant que son coéquipier en 2019. Et pour ce qui est du remplaçant de l’italien chez Alpha Romeo, on verrait bien un certain Mick Schumacher faire ses grands débuts dans l’épreuve reine au sein de cette écurie.

Mais cessons de digresser et venons-en à nos moutons. Il se trouve donc que Codemasters s’est enfin décidé à nous offrir le premier “vrai” trailer de gameplay pour F1 2020. Au menu : Hamilton, Leclerc, Vettel et Verstappen en vedettes, soit certains représentants des trois plus grandes écuries du moment que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull. Mais qu’oui je au fond de la salle ? Bottas ? Albon ? Eh bien on les verra peut-être mieux mise en valeur lors de la prochaine bande-annonce, mais bon, on ne va pas se voiler la face, ils sont moins “bankable” dirons-nous.

Enfin, si on en s’attend pas à un épisode révolutionnaire, on a tout de même hâte de voir ce qu’il a dans le ventre, surtout que l’on nous promet pas mal de nouveautés du côté du mode carrière, avec notamment l’intégration véritable du Championnat du monde de Formule 2 dans ce dernier. F1 2020 est attendu pour le 10 juillet prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.