F1 2020 – Des jaquettes et du gameplay sur le circuit de Zandvoort

À l’heure où on ne sait toujours pas si la saison de Formule 1 de cette année aura lieu, les équipes de Codemasters continuent, elles, leur teasing concernant leur prochain jeu F1 2020. À paraître le 10 juillet prochain, il pourrait être le seul moyen de vivre un tant soit peu une bonne partie du championnat 2020.

Découvrez le circuit de Zandvoort de F1 2020 avec Max Verstappen au volant.

Le circuit néerlandais de Zandvoort n’avait plus montré le bout de son nez dans un championnat de F1 depuis 1985, autant dire une éternité pour ce sport. Totalement changé depuis, de ses stands à son tracé, il s’agit là d’une course exigeante, demandant de bien gérer sa vitesse lors des entrées et sorties de virages et d’appuyer à fond sur la pédale lors des quelques lignes droites. Aussi, de nombreux dénivelés impactant la visibilité du pilote parsèment le circuit, il faut alors une concentration maximale et une connaissance du tracé sur le bout des doigts pour ne pas finir dans le décor.

Codemasters nous offre alors l’occasion de découvrir ce que donne cette course dans le prochain F1 2020 en totale immersion grâce à un tour d’essai du pilote Red Bull Racing Max Verstappen. Sachant que cela devait être l’étape de ce week-end du Championnat du Monde, on peut voir ça comme un petit lot de consolation. Bien évidemment, le jeu sortant en juillet prochain, il s’agit là d’un “work in progress” et ce qu’il nous est donné de voir ne reflète pas forcément, graphiquement du moins, le produit final.

Par ailleurs, Lee Mather, directeur du jeu, s’est permis à raison de nous adresser un petit message concernant le circuit de Zandvoort, et on voit bien que ses équipes et lui-même connaissent bien les spécificités du tracé :

L’équipe a fait un travail incroyable en recréant chaque aspect du circuit. Le virage final emmenant vers la dernière ligne droite est quelque chose que les joueurs vont vraiment apprécier. Le circuit Zandvoort est très technique, avec notamment une variation des hauteurs et des crêtes sans aucune visibilité. Cela n’offre aux joueurs aucun moment de répit.

Enfin, Codemasters a aussi fourni les visuels des jaquettes par pays de ce F1 2020. Pour nous autres français, les pilotes à l’affiche ne seront autres que Max Verstappen et Charles Leclerc, Gasly disparaissant donc, ce qui n’est pas forcément très pertinent, car malgré une saison à l’envers l’an dernier, il reste notre représentant le plus fort et prometteur du paddock. Notons aussi que nous aurons le droit à une édition Steelbook incluse dans la Deluxe Schumacher Edition dont vous pourrez découvrir le contenu ci-dessous.