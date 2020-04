F1 2020 – L’asphalte va brûler en juillet sous les roues de Michael Schumacher

On vit actuellement une période très difficile au niveau mondial avec la crise sanitaire liée au Covid-19. Depuis un peu plus d’un mois, les événements sportifs majeurs ont quasiment tous été mis en stand-by par les différentes fédérations et la Formule 1 ne fait pas exception puisque pour le moment toutes les courses sont suspendues et on ne sait toujours pas si la saison entière sera ou non annulée par la FIA, le risque existe bel et bien malheureusement. Mais vue la crise actuelle, ces dispositions sont normales et la santé des populations, des différents personnels d’écurie et des pilotes passent bien avant notre sport automobile préféré.

Aussi, sachez que si vous êtes en manque, quelques pilotes représentent leurs équipes lors d’événements organisés sur F1 2019, en se calquant souvent sur les week-ends de courses qui devaient initialement avoir lieu. Si vous êtes intéressés par cela, suivez donc le Twitter officiel de la FIA pour suivre ces annonces et vous pouvez vous abonner aussi à leur chaîne Twitch et YouTube pour regarder tout ça. D’ailleurs, rien ne vous empêche non plus de mater les quelques stream de Lando Norris sur Twitch, le jeune pilote britannique y donne quelques coups de volant sur iRacing par exemple.

F1 2020 s’annonce pour cet été avec un nouveau mode de jeu franchement emballant.

Pour en venir à ce qui nous intéresse réellement aujourd’hui, sachez qu’un certain F1 2020 a été annoncée en catimini, car sans réelle promotion autre qu’un billet sur le site officiel du jeu accompagné d’un court teaser. Toujours développé par Codemasters, ce nouvel épisode est d’ores et déjà daté au 10 juillet 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Mais ce n’est pas tout puisque quelques nouveautés au niveau du contenu ont été dévoilées.

La première et pas des moindres est celle de l’arrivée du mode de jeu My Team. Ce dernier nous proposera sur trois saisons à durée variable, soit entre 22, 16 ou 10 courses, d’à la fois piloter notre bolide, mais aussi gérer notre écurie de A à Z. Bien qu’il nous reste à en découvrir les modalités réelles, cette nouveauté est enthousiasmante et devrait ravir les fans de la simulation tant ils attendaient depuis longtemps ce genre d’initiative. Mais ce ne n’est pas tout, puisqu’une édition Deluxe a aussi été dévoilée.

Celle-ci mettra à l’honneur un certain Michael Schumacher puisqu’elle nous permettra de chevaucher quatre automobiles de légende que l’Allemand a conduite au cours de sa carrière que sont les Jordan 191 (1991), Benetton B194 (1994), Benetton B195 (1995) et la Ferrari F1-2000 (2000). Elle permettra aussi d’accéder au jeu en accès anticipé de trois jours, de se voir délivrer des objets et livrées exclusives, ainsi que des objets de personnalisation pour son pilote. Voilà qui est plutôt pas mal, reste à voir le prix de cette édition.

Enfin, autre élément qui devrait ravir les fans de sport automobile et de soirée entre ami(e)s, le retour du multijoueur local en écran splitté et là on dit nous aussi un grand merci à Codemasters. N’oublions pas non plus que la Formule 2 sera de retour et que F1 2020 verra l’arrivée de deux nouveaux tracés, ceux d’Hanoï et de Zandvoort. Rendez-vous est donc pris le 10 juillet prochain.