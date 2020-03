La Formule 1 ne coupe pas le moteur

Pour compenser le report des Grand Prix, la Formule 1 les organise sur F1 2019.

Alors qu’en ce début de saison 2020 les reports se succèdent en Formule 1, les acteurs du sport mécanique se mobilisent depuis plusieurs jours afin de combler ce vide laissé pour tous les fans de course automobile.

Le premier à avoir lancé le mouvement était Jean-Eric Vergne accompagné par Veloce eSports, ancien pilote de Formule 1 et actuellement pilote de Formule E, en organisant le Grand Prix d’Australie sur F1 2019 sous le nom “Not The Aus GP”.

Plusieurs personnalités ont pu participer au Grand Prix comme le joueur du Real Madrid Thibault Courtois ou des pilotes professionnels comme Lando Norris, Stoffel Vandoorne ou Esteban Gutierrez, mais aussi des pilotes F1 eSport reconnus comme “AArav“, James Baldwin ou Dani Bereznay.

Cette course est remportée par Dani Bereznay suivi par Jarno Opmeer et “Hyperz”. Le pilote de F1 le mieux classé est Lando Norris avec sa 6ème position.

Plus récemment, la F1 a annoncé une série de Grand Prix virtuels avec le modèle de celui ci-dessus sous le nom de eSports Virtual Grand Prix pour remplacer les Grand Prix reportés à cause de la pandémie de coronavirus.

Cette série a débuté le 22 mars avec le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit virtuel de Sakhir. La course a duré 14 tours (25% de la course normale) et était précédée d’une séance de qualifications pour déterminer la position des pilotes sur la grille en fonction de leur meilleur temps au tour.

Parmi les invités de marque, on pourra noter de nouveau la présence de Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Thibault Courtois et Ian Poulter (golfeur britannique), mais également l’arrivée de Nico Hulkenberg (ancien pilote de F1 pour Renault) ou encore l’auteur-compositeur-interprète Liam Payne.

Contrairement à la course précédente, celle-ci n’a pas été dominée par les “gamers”, car le podium est composé de Guanyu Zhou (pilote d’essai du Renault F1 Team) en première position suivi de Stoffel Vandoorne et Philipp Eng respectivement deuxième et troisième de la course.

On peut cependant saluer l’incroyable remontée de Jimmy Broadbent, YouTubeur et Simracer (pilote de jeux de course) bien connu de la scène des jeux de course, qui a réussi à remonter de la vingtième à la quatrième position après une bataille acharnée contre Lando Norris pour conclure ce Grand Prix fou qui (attention spoiler !) a commencé avec un crash à peine le départ donné.

Le point noir de la soirée restera les problèmes de connexion qu’a pu rencontrer Lando Norris, contraint de laisser sa place au “LandoBot” à plusieurs reprises.

Pour certains pilotes comme Nico Hulkenberg, le passage de la voiture à la manette a été assez compliqué :

“Évidemment, dans la situation actuelle, avec le manque d’activité, j’ai pris le train en marche pour faire un essai. […] Hier et plus tôt dans la journée, j’ai trouvé cela assez difficile. Il y a beaucoup de geeks qui sont vraiment, vraiment bons. Je le fais juste pour le plaisir.”

Pas de doute que cela va ouvrir la voie à d’autres événements de ce genre pour d’autres disciplines. Et pour voir les replays ou les futurs Grand Prix, rendez-vous sur les chaînes YouTube, Twitch et Facebook de la Formule 1