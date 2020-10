Mario Kart Live: Home Circuit – Une première sortie publique des bolides

Alors que les sorties de la PlayStation 5 et de la Xbox Séries X s’approchent et animent les conversations de joueurs, le 3ème concurrent de se concours de popularité continue son marginal bonhomme de chemin et prépare la sortie d’une des curiosités dont il a le secret. Évidemment, le sujet dont il est question ici aujourd’hui n’est pas l’hypothétique Switch 4K que tout les fans hardcore du plombier attendent mais bien du jouet-vidéo qui pourrait trouver sa place au pied des sapins des petits et grands enfants qui ne sont toujours pas dégoûtés de leurs domiciles/chambres. Nous parlons donc bien de Mario Kart Live: Home Circuit.

Sujet très très intéressant que celui-ci. Effectivement, son concept est si ingénieux que dès le premier regard, on sait plus ou moins à quoi s’attendre et pourtant, on ne sait pas vous, mais on a quand même l’impression que ça fait gadget et que ça finira par prendre la poussière sur une étagère auprès d’autres figurines ou sur la pile de cartons estampillée Nintendo Labo. En gros, nous aimerions bien voir un tour d’essai pour avoir une idée plus concrète de ce qu’on pourra faire une fois Mario monté sur caméra dans notre salon.

Si c’est également votre cas, la vidéo que vous allez trouver au pied de cet article devrait vous donner un aperçu satisfaisant. Il s’agit en fait du dernier épisode (à ce jour) de Nintendo Minute, une chronique régulière animée par des employés de la branche américaine de la firme avec un certain entrain. Naturellement, si vous vous décidez à jeter un œil à cette dernière pour découvrir de quoi il en retourne, on vous suggère de ne pas vous focaliser sur les commentaires dithyrambiques de ces 2 bruyants animateurs américains (disons qu’on sait très bien pourquoi ils chercheraient à éviter tout commentaire négatif (les temps sont durs sur le marché de l’emploi ces derniers mois)).

Si vous faites bien la part des choses, vous pourrez toutefois mettre au clair certains points qui sont plutôt bénéfices sur le bouzin. Tout d’abord, de la même manière qu’un jeu classique de la série, le titre vous offrira plusieurs modes de jeu dont un mode grand prix avec une demie-douzaine de trophées par vitesse à débloquer. Vitesses ? Oui mesdames et messieurs, ce n’est pas parce qu’il est fourni avec un gadget à côté qu’il oublie que c’est un Mario Kart. Vous pourrez faire la course avec d’autres copains (s’ils achètent aussi le set, ça va de soit) sur des bolides allant de 50 à 200cc. Cependant, il faut reconnaître que nous aurions apprécier plus de plan sur le véhicule lui-même alors qu’il tournait dans le bureau de ces horripilantes adorables personnes.

Alors, qu’en pensez-vous ? Ce Mario Kart Live: Home Circuit vous fait-il de l’œil ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à le rechercher en commerce dès demain afin de passer le week-end dessus seul, entre amis (avec une distance de sécurité, un masque et du gel hydroalcoolique) ou en famille.