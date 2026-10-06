Evangelion revient en VR, mais zappe le Steam Frame

Les promesses faites il y a dix ans de l’explosion grand public de la VR ont vécu, et on a compris que, malgré une technologie qui fonctionne et quelques expériences plus que convaincantes, la VR restera destinée à une niche constituée d’un petit groupe de passionnés. Néanmoins, le support est toujours en vie et voit même éclore, de temps à autre, quelques projets plutôt excitants. Evangelion: Cross Reflections VR est de ceux-là.

L’armée de fans de l’anime signé Hideaki Anno trouvera de toutes façons n’importe quel projet brandé « Eva » excitant (même la gamme de rasoirs aux couleurs de la licence ), mais ici, la « hype » pourrait être justifiée. D’abord, on l’a dit, parce qu’on n’a pas si souvent l’occasion de rebrancher nos casques VR, mais aussi parce qu’Evangelion: Cross Reflections VR a pour ambition de réinterpréter, tout au long d’une trilogie, l’intégrale des 26 épisodes de la série originale.

Le joueur pourra ainsi vivre les événements clés de la série en incarnant un tout nouveau protagoniste, qui, on en prend le pari, fera partie des rares élus compatibles avec les Evangelions et pouvant en assumer le pilotage. Les premières images sont toutefois surprenantes : si l’on devine une scène de combat, l’on voit aussi beaucoup d’activité annexes comme… du jardinage ?! Alors quel sera le véritable cœur de l’expérience ?

Autre annonce étonnante du studio : le jeu se passera de contrôleur pour baser intégralement son gameplay sur le hand tracking, soit la reconnaissance fine des mouvements des mains par les caméras du casques. Ainsi, lors du pilotage des robots par exemple, le joueur saisira « naturellement » des commandes virtuelles visibles dans le casque, et celles-ci réagiront au mouvement des mains. Un mode de contrôle peut-être choisi pour s’adresser à un large public (les non joueurs percevant parfois les manettes comme étant complexes), mais plus probablement pour rester compatibles avec les plateformes auxquelles se destine le jeu.

Car Evangelion: Cross Reflections VR est présenté comme un titre en réalité virtuelle, mais aussi en réalité mixte. On pense alors très vite au prochain casque annoncé par Meta, qui va tenter de s’imposer là où Apple a échoué, avec le Meta VR Glasses. Le successeur du Quest 3 est en effet conçu pour fonctionner sans contrôleur, uniquement grâce à l’analyse du mouvement des mains.

On pense aussi, mais pour des raisons inverses, au Steam Frame de Valve, le casque haut de gamme et autonome qui vient d’être mis sur la marché sans aucune « killer app » en dehors de Half Life Alyx, un jeu de… 2020 ! Le Steam Frame n’est pour l’instant pas capable de se passer de contrôleur, et devra donc, sauf mise à jour importante du jeu ou du matériel, faire sans Evangelion: Cross Reflections.

Les plateformes qui acceuilleront le jeu à sa sortie, en 2027, le jeu n’ont pas encore été annoncées, même si, on l’a compris, le jeu risque de sortir en exclusivité sur les plateformes Meta, Quest et VR Glasses, qui, concernant la VR, n’a donc pas dit son dernier mot.