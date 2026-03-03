The Amusement – ARTE veut révolutionner le déplacement en VR

ARTE continue d’affirmer sa place dans le jeu vidéo d’auteur. La chaîne culturelle européenne vient d’officialiser la sortie de The Amusement, sa prochaine production en réalité virtuelle développée par le studio allemand Curvature Games. L’expérience narrative est désormais attendue le 16 avril 2026 sur Steam VR et Meta Quest, marquant une nouvelle étape dans la stratégie interactive du diffuseur.

Un parc abandonné comme théâtre de la mémoire

The Amusement place le joueur dans la peau de Samantha Burkhart, envoyée par sa mère inspecter le parc d’attractions laissé par son père disparu. Ce retour sur les lieux de son enfance se transforme progressivement en exploration introspective, chaque attraction faisant émerger des fragments du passé familial.

L’univers visuel puise dans l’imaginaire des luna parks des années 1920, sur fond de cicatrices de l’après Première Guerre mondiale. Le jeu revendique ainsi une atmosphère où la nostalgie se mêle à une mélancolie persistante, transformant le parc en véritable espace mental.

Sur le plan ludique, la progression repose sur l’exploration, la manipulation d’objets et la résolution d’énigmes environnementales intégrées aux différentes attractions. Chaque interaction vise à reconstituer l’histoire familiale de l’héroïne, dans une expérience annoncée entre quatre et six heures.

La singularité de The Amusement tient surtout à son approche de la locomotion. Le titre s’appuie sur la technologie dite de « redirected walking », qui retranscrit les déplacements réels du joueur dans l’environnement virtuel afin de renforcer la sensation de présence.

Concrètement, chaque pas effectué dans l’espace physique devient un mouvement en jeu, une approche pensée pour dépasser les limites classiques du déplacement au joystick en VR. Le système ne nécessite qu’environ quatre mètres carrés pour fonctionner, tout en laissant la possibilité d’un déplacement plus traditionnel à la manette.

Un ADN venu de la recherche immersive

Le choix de Curvature Games n’a rien d’anodin. Fondé par des vétérans de l’industrie et dirigé notamment par le chercheur Eike Langbehn, le studio s’est spécialisé dans les expériences immersives à forte composante physique.

Avant de s’attaquer à ce projet narratif ambitieux, l’équipe s’est surtout illustrée dans des productions VR expérimentales et des expériences multijoueurs destinées aux salles de réalité virtuelle. Parmi ses précédents titres figurent Arctic Olympics, jeu d’arcade compétitif pensé pour les espaces free-roam, ainsi que Escape Quest: Espionage Express, une aventure coopérative inspirée des escape rooms en VR.

Le studio a également exploré le puzzle en réalité mixte avec Reddie – ReRun of Reality, prototype récompensé, tout en multipliant les projets hybrides mêlant exposition, performance et technologies immersives. Là où de nombreux studios VR viennent du jeu vidéo traditionnel, Curvature Games adopte une démarche plus transversale, fortement marquée par la recherche sur le redirected walking.

Grand huit pour les ambitions gaming d’ARTE

Si The Amusement peut donner l’impression d’un nouveau virage, il s’inscrit en réalité dans une stratégie de long terme. Depuis plus d’une décennie, ARTE coproduit et édite des jeux indépendants à forte identité culturelle, de Type:Rider à Inua: A Story in Ice and Time. Le projet bénéficie par ailleurs du soutien de Gamecity Hamburg et du ministère fédéral allemand de l’Économie et de la Protection du climat, signe d’un développement accompagné à l’échelle européenne.

Avec The Amusement, la chaîne semble toutefois vouloir franchir un cap en matière d’immersion physique. Là où ses précédentes productions misaient surtout sur la narration interactive classique, ce nouveau titre cherche à exploiter pleinement les spécificités de la réalité virtuelle.

Attendu le 16 avril 2026, The Amusement s’inscrit dans un paysage VR encore en quête de grandes références narratives. En misant sur un drame familial teinté de nostalgie rétro et soutenu par une technologie de déplacement ambitieuse, le titre entend se faire une place parmi les expériences immersives à suivre.

Le jeu sera proposé au prix de 21,99 € sur Steam, avec une remise de lancement de 15 % pour les joueurs les plus rapides. Du côté des casques Meta Quest, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, assorties d’une réduction supplémentaire de 20 % pour les premiers acheteurs.

Entre souvenirs et vertige, saurez-vous affronter ce que le parc tente encore de dissimuler ?