Pluralys, un RPG narratif québecois plein d’humour et d’amour

Pluralys est le premier jeu d’un petit studio québécois, qui a pour ambition de proposer un RPG narratif 2D mêlant humour et intrigues. Vous incarnez Elie (personnage principal dont vous pourrez vous-même choisir le genre), un.e geek qui passe ses journées à jouer à des jeux de rôles avec ses fidèles ami.es.

Vivant dans un monde où les humains cohabitent avec les extraterrestres appelés Zètres, Elie reçoit un étrange message. Une personne inconnue vous contacte lors d’une journée comme les autres, en vous informant que vous êtes la seule personne capable de sauver le monde. Le monde a besoin d’être sauvé ? Qui est cette mystérieuse personne ? Comment vous connaît-elle ? Vous essaierez de répondre à toutes ces questions qui vous taraudent au cours de votre aventure.

Mission sauvetage et extraterrestres en détresse

Sans savoir si Elie peut faire confiance à Farahn, l’étrange scientifique qui lui a confié la lourde tâche de sauver le monde, notre protagoniste décide de l’aider et de mener à bien les missions qui lui sont confiées. Pour l’aider dans sa quête, Farahn offre à Elie une pagette, un outil révolutionnaire. Elle lui permet d’arrêter le temps, de déplacer des objets bien trop lourds pour un être humain, traverser des surfaces spécifiques et même hacker des systèmes de sécurité. Plutôt pratique cette petite machine me direz-vous. Pendant votre aventure, elle vous sera bien utile lorsque vous vous retrouverez mêlé.e à des situations complexes où le bien et le mal deviennent difficiles à différencier. Le questionnement sur la moralité est au coeur du jeu, et Pluralys veut amener le.a joueur.euse à approfondir sa réflexion précédant chacune de ses actions.

Une épopée pacifiste et sociale

Pluralys est une aventure paisible où aucun combat n’est à prévoir. La communication sera le maître mot et la plupart de vos quêtes pourront être résolues par un travail d’enquête et de simples conversations avec les êtres, terrestres ou non, qui vous entourent. Grâce à la pagette, vous pouvez également faire appel à Farahn qui a la capacité d’analyser et de découvrir les petits secrets de vos interlocuteur.ices.

Vos choix dessineront votre aventure, de la plus banale décision (comme le choix du genre de plusieurs personnages) jusqu’à celles qui auront de lourdes conséquences sur la suite de votre histoire. Dans Pluralys, Ivalys Studios ne vous tiendra pas la main, car ni carte ni marqueurs d’objectifs seront disponibles. Vous devrez parler aux habitant.es haut en couleurs peuplant le monde d’Elie, explorer et déduire pour résoudre les mystères et accomplir les quêtes secondaires du jeu.

Pluralys est un jeu d’exploration et de découverte de soi, dans lequel les liens entre êtres vivants et les conséquences que vos actes engendreront tisseront votre dessein. Le jeu vous réserve encore bien d’autres surprises, comme des quêtes secrètes, des descriptions d’objets rigolotes et la possibilité de jouer un personnage secondaire. Ivalys Studios s’inspire de jeux mythiques comme Final Fantasy et The Legend of Zelda pour construire un nouvel univers détaillé et coloré fait avec amour par de jeunes créateurs. Pluralys est disponible en accès anticipé depuis le 28 novembre dernier et devrait sortir officiellement début 2026 uniquement sur PC.