Test The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Chef-d’œuvre intemporel

Il y a 28 ans, Nintendo révolutionnait le monde du jeu vidéo, deux ans après avoir déjà donné une leçon de game design à toute l’industrie avec Super Mario 64. Avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo parvenait avec brio à offrir une troisième dimension à la licence imaginée par Shigeru Miyamoto. Trois décennies plus tard, le titre est toujours le mieux noté sur l’agrégat Metacritic.

Alors, quand Nintendo a annoncé, dans le cadre des quarante ans de la saga, un remake de cet épisode mythique, nous nous sommes tous emballés, impatients de (re)découvrir dans des conditions optimales ce chef-d’œuvre du siècle dernier. Mais aussi extraordinaire soit-il, ce lifting lui permet-il de transcender les générations, ou ne fonctionne-t-il aujourd’hui que grâce à la nostalgie des vieux gamers ?

(Test de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 à partir d’une version fournie par l’éditeur)

28 ans plus tard

On ne va pas créer de faux suspense, d’autant que la réputation du jeu parle déjà pour lui : ce remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est extraordinaire. On pourrait passer des heures à décrire à quel point ce titre, dont l’original a bouleversé notre vie de joueur il y a 28 ans, a su nous replonger dans notre enfance. Nous nous revoyons manette en main, confortablement installés sur le canapé familial, découvrant avec fascination, la plaine d’Hyrule et les habitants de cet univers passionnant.

Nous sommes en 1998. Dans une pièce à peine éclairée, principalement par l’écran cathodique du salon, l’aventure commence. Quelques notes de musique jouées à l’ocarina et un héros vêtu d’une tunique verte et chevauchant son destrier préfigurent l’incroyable épopée qui nous attend. Près de trente ans plus tard, rien n’a changé. Devant notre écran, la partie se lance. On remonte mentalement le temps. Les étoiles dans nos yeux réapparaissent. La légende va de nouveau s’écrire.

Et pour cause, ce remake est une version sublimée de l’original. Ce lifting offre une seconde jeunesse à l’œuvre, et même si nous émettions initialement quelques réserves, notamment sur le design des personnages, celles-ci ont rapidement laissé place à l’émerveillement. Zelda: Ocarina of Time est si beau ! Le travail sur les textures, les jeux de lumière, les animations, les effets volumétriques : tout est tellement harmonieux, jusque dans les moindres détails.

Tout juste pourrait-on reprocher un peu d’aliasing, mais comparé à ce qui nous est ici proposé, ce détail n’a que peu d’importance. La nostalgie joue sans doute aussi beaucoup dans cette appréciation, et il faut bien admettre que nous ne sommes pas particulièrement sensibles aux considérations purement techniques, mais quoi qu’il en soit, la direction artistique ne souffre d’aucune mauvaise note.

Et quelles musiques ! Presque trente ans après, certains thèmes sont restés gravés dans notre mémoire. Les plaines d’Hyrule, les Bois Perdus, la vallée Gerudo… Zelda: Ocarina of Time nous offre l’une des plus belles OST du jeu vidéo. Une aventure à travers le temps. Un souffle épique qui résonne aussi dans chaque note et dont les mélodies nous imprègnent durablement. Tout simplement magique.

Tout miser sur le confort

Cette nouvelle version de Zelda: Ocarina of Time est indéniablement le meilleur moyen aujourd’hui de (re)découvrir ce pan de l’histoire vidéoludique. Car au-delà de sa mise à jour graphique, Nintendo a ajouté d’innombrables options de confort qui modernisent profondément l’expérience, sans pour autant la dénaturer.

On pense par exemple à la possibilité de changer d’équipement sans avoir à passer par le menu pause, comme c’était le cas à l’époque. Le journal de quêtes permet lui aussi de mieux organiser son aventure. Un confort qui passe aussi par la gestion de la caméra, désormais libre, ainsi que par l’ajout d’une touche pour sauter (là où celui-ci était automatique dans l’opus original).

Ces ajustements permettent de rendre l’expérience plus digeste, aussi bien pour un nouveau public qui découvrirait la licence que pour les anciens, pétris de nostalgie mais qui sont devenus allergiques à cette rigidité d’antan.

Cela rend-il le jeu plus (trop ?) facile pour autant, comme on a pu l’entendre dire çà et là ? En réalité, pas vraiment. Zelda: Ocarina of Time (comme les autres opus de la saga par ailleurs) n’a jamais été un jeu difficile. Ce qui a changé, c’est nous.

En 1998, Nintendo réinventait le jeu d’aventure en 3D. Tout était à créer, et donc à découvrir pour les joueurs. Les codes étaient en train de se mettre en place. Et depuis, le genre a évolué, s’est affiné dans ses mécaniques pour les rendre moins rigides, et nous avons gagné en expérience.

Ce qu’apporte cette mouture de Zelda: Ocarina of Time, ce n’est pas de la facilité, c’est de la fluidité. On n’est plus bloqué par une maladresse due à de l’expérimentation ou des limitations techniques, tout est plus naturel.

Et puisqu’on parle de naturel, il nous faut mettre en avant l’excellence du level design du jeu. Les donjons proposés brillent par leur conception. Pas besoin d’afficher un gros encart « Tutoriel » dans chaque salle pour comprendre une mécanique. Cet apprentissage est organique. La forêt Kokiri et l’arbre Mojo, introduisant l’aventure, sont en cela des modèles de tutoriels.

Une maestria qui se poursuit tout au long de l’aventure. Nous avons eu du mal à lâcher la manette. Tout s’enchaîne si naturellement. On n’est jamais réellement bloqué et on prend plaisir à sortir des sentiers battus pour accomplir quelques quêtes annexes, dénicher les quarts de cœur ou simplement se balader dans les différentes zones pour tester si notre nouvel équipement nous ouvre d’autres accès.

Un remake presque parfait

Et déjà, nous arrivons au terme de cette formidable aventure. Une petite trentaine d’heures de pur plaisir. Une dose de nostalgie qu’on retrouvera avec plaisir lors de nos prochaines heures perdues. On en viendrait presque à jalouser les nouveaux venus qui vont découvrir dans des conditions fabuleuses le travail d’orfèvre de Nintendo. The Legend of Zelda: Ocarina of Time n’a pas volé sa place parmi les meilleurs jeux de l’histoire et ce remake dépoussière admirablement l’œuvre.

On aura néanmoins deux regrets concernant cette nouvelle mouture. Le premier concerne son doublage français, un point qui reste toutefois à relativiser car il est surtout affaire de goût. Ce remake propose donc un doublage (partiel, et Link reste, bien sûr, un héros muet) dans la langue de Molière. Sur cet aspect, il y a du bon, comme le doublage de Ganondorf, et du plus discutable, à l’image de Ruto ou de Darunia, qui est à deux doigts de nous sortir un « wesh ».

Mais notre plus grand regret, c’est l’absence dans ce remake de la Master Quest. Il s’agit d’une version plus difficile d’Ocarina of Time, proposée avec l’édition limitée de The Wind Waker sur GameCube. Elle comprend notamment des donjons remaniés et était d’ailleurs incluse dans la version 3DS du jeu.

Quelques dataminers ont découvert dans les fichiers du jeu des références à la Master Quest, laissant supposer que Nintendo pourrait nous la proposer ultérieurement dans un contenu additionnel, qu’on imagine payant. Pas de quoi gâcher la fête, mais cela reste néanmoins rageant.

À noter par ailleurs que, comme c’était le cas pour Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, Nintendo nous propose, depuis son application Switch sur mobile, une interaction avec « Zelda Notes ». Elle nous permet d’accéder par exemple à des défis supplémentaires (comme trouver un lieu précis dans le jeu) ou aux cartes des zones du jeu, lesquelles affichent notre degré de complétion notamment. Un ajout sympathique, certes, mais dont l’absence dans le jeu de base est incompréhensible. Pour un titre jouant autant sur le confort du joueur, l’obliger à contrôler sur son téléphone plutôt que dans son jeu s’il a complété une carte à 100 %, c’est paradoxal.

S’il y a un jeu à faire au moins une fois dans sa vie de joueur, c’est bien The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Le matériau de base est déjà si extraordinaire qu’il semblait impossible que son remake soit raté. Et force est de constater que nos attentes ont (presque) toutes été comblées.

La mise à jour visuelle est magnifique et sublime l’opus d’origine sans le dénaturer. De nombreux ajustements ont également été apportés pour rendre l’expérience incroyablement plus confortable que sur Nintendo 64. L’ajout d’un saut manuel et de la caméra libre permet non pas de rendre le jeu plus simple, mais surtout de le rendre plus fluide et agréable.

Dommage toutefois que la Master Quest ne soit pas incluse, alors que l’on pressent son arrivée en DLC d’ici quelques mois. Pour autant, ne boudons pas notre plaisir. Les âmes chagrines peuvent bien râler (à raison) devant le manque de nouveautés majeures sur Switch 2, ce remake de Zelda: Ocarina of Time est si exceptionnel qu’il peut justifier à lui seul l’achat de la machine.