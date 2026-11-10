tt
Test The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Chef-d’œuvre intemporel
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Chef-d’œuvre intemporel Game

Test The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Chef-d’œuvre intemporel

Google News Icon Ajouter NG+ à vos sources préférées

Une décompilation pour Zelda: Twilight Princess ou quand les fans font le travail

14/05/26 à 17:18
Kivy

The Legend of Zelda – Un Direct anniversaire pour nous ruiner

08/09/26 à 18:59
Poulet

Un début timide pour la deuxième année de la Nintendo Switch 2

08/11/26 à 17:23
Poulet
Une décompilation pour Zelda: Twilight Princess ou quand les fans font le travail

Une décompilation pour Zelda: Twilight Princess ou quand les fans font le travail

The Legend of Zelda – Un Direct anniversaire pour nous ruiner

The Legend of Zelda – Un Direct anniversaire pour nous ruiner

Nintendo Zelda
Un début timide pour la deuxième année de la Nintendo Switch 2

Un début timide pour la deuxième année de la Nintendo Switch 2

Industrie JV Nintendo Nintendo Switch 2

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires
09 nov.
11:34

BioWare – Le Canada appelé à la rescousse du studio

08 nov.
23:56

Unity dans le viseur du PIF

08 nov.
19:05

Zelda: Ocarina of Time, The Elder Scrolls VI et Arkane Lyon – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

08 nov.
18:37

Moins de remakes et plus de propositions originales pour Square Enix ?

08 nov.
17:23

Un début timide pour la deuxième année de la Nintendo Switch 2

07 nov.
14:40

Bill and Ted reviennent dans une nouvelle excellente aventure

Test The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Chef-d’œuvre intemporel

Test Final Fantasy Resonance – Le charme des cristaux d’antan retrouvés

Test Crimson Desert: Charting the Unknown – Une belle promesse d’horizon, une technique qui boit la tasse

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026