The Legend of Zelda – Un Direct anniversaire pour nous ruiner

Voilà désormais quarante ans que cette légende nous suit. Quarante ans que l’elfe à la tunique verte imaginé par Shigeru Miyamoto nous offre ses plus belles aventures. Un anniversaire impossible à esquiver, même pour Nintendo qui nous a enfin présenté toutes ses surprises pour l’occasion. Et si sur les trente minutes de ce Direct, la majeure partie était consacrée au remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le petit artisan kyotoïte a prévu plusieurs autres événements afin de nous toucher droit au cœur… et au portefeuille.

Ainsi, après un medley musical du plus bel effet, titillant notre nostalgie au travers d’une rétrospective des épisodes de la saga, une série de concerts a été annoncée à travers le globe. Débutant dès janvier prochain sur le territoire nippon, la tournée fera bien un crochet par l’Europe dès le 3 avril 2027. Aucune précision supplémentaire sur les villes concernées, à l’exception de Londres, mais on peut supposer que pour la France, une, voire deux dates seront disponibles à Paris.

Du côté du Japon, le musée Nintendo se mettra évidemment aux couleurs de la licence, proposant notamment une fresque retraçant la légende parmi d’autres habillages et décorations. Mais pas d’inquiétude, si vous ne pouvez pas vous y déplacer, Nintendo nous a réservé de quoi dépenser notre argent avec, pêle-mêle livres, LEGO, Ocarina, casse-tête mécaniques, figurines et même des cartes Panini. Rien n’a été laissé au hasard pour nous donner envie de dépenser notre argent.

Reste que le grand absent de ce Direct spécial The Legend of Zelda était le film. Alors qu’on s’attendait à avoir une première bande-annonce, seul a été présenté le logo du film, prévu donc pour une sortie au cinéma le 30 avril 2027. Dommage, nous aurions vraiment aimé que nos doutes quant à cette adaptation de la légende en prise de vue réelle puissent être levés. Il faudra donc encore patienter quelques semaines.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time nous fait encore rêver

Mais le clou du spectacle, c’était évidemment la longue présentation du remake d’Ocarina of Time. Le meilleur jeu de l’histoire, selon les notes Metacritic, est donc de retour sous une patine visuelle impressionnante. Trêve de suspense, The Legend of Zelda: Ocarina of Time sortira donc sur Nintendo Switch 2 le 5 novembre prochain.

On se demandait d’ailleurs, lors de son annonce, si ce remake allait repenser en profondeur l’épisode original. Finalement, nous aurons droit à une « simple » mise à jour graphique, même si quelques lieux supplémentaires, notamment sur la place du marché au pied du château d’Hyrule, ont été créés pour nous offrir quelques mini-jeux à éprouver entre deux donjons.

Aussi, libérée des contraintes de la Nintendo 64, la maniabilité sera beaucoup plus souple que dans l’original. Les sauts, la caméra, le cycle jour/nuit… tout ce qui semble basique aujourd’hui pour un jeu d’aventure a évidemment été intégré à ce remake. Autre fonctionnalité notable, il sera possible de fredonner (voire de jouer avec un ocarina, évidemment disponible à la vente) les mélodies apprises durant l’aventure pour que le jeu les reconnaisse et applique leurs effets dans son monde. Amusant sur le papier, mais on doute d’utiliser cette option plus d’une fois.

Alors effectivement, on a l’air d’être sur un remake presque 1 pour 1 de l’épisode original, et on conçoit que ce manque de prise de risque de la part de Nintendo risque d’offrir des arguments aux détracteurs de la marque. Mais quelle claque quand on (re)découvre la plaine d’Hyrule sans le brouillard caractéristique de la N64, qu’on aperçoit au loin le château d’Hyrule, le mont du Péril ou le ranch Lon Lon. Clairement, on a hâte de repartir pour cette grande aventure.

D’autant qu’on parle là d’un pilier du jeu vidéo, un pan de l’histoire vidéoludique que chaque joueur se doit d’avoir fait au moins une fois dans sa vie, et ce remake est une chance, une magnifique opportunité pour les nouvelles générations de le découvrir dans les meilleures conditions possibles. Certes, la nostalgie suinte fort dans nos propos, mais elle n’amoindrit pas pour autant l’impact qu’a eu ce titre sur le jeu vidéo moderne.

Mais c’est aussi une opportunité pour Nintendo de nous récupérer quelques billets puisque, comme souvent quand un nouvel épisode de The Legend of Zelda sort, le constructeur nippon met les petits plats dans les grands pour contenter ses fans. Il y aura bien entendu les habituels amiibo, cette fois de Link et Zelda enfant, mais ce sont surtout la console collector aux couleurs de la licence ainsi que sa manette Switch 2 Pro (tous deux disponibles dès le 29 octobre) qui nous ont charmés. On ne sait pas pour vous, mais cette fin d’année risque de nous coûter bien cher.