Un début timide pour la deuxième année de la Nintendo Switch 2

En parallèle de la sortie du remake d’Ocarina of Time, Nintendo vient de présenter ses résultats financiers pour le second trimestre de l’année fiscale 2026/2027. La Switch 2 entame sa deuxième année après avoir explosé les records de précocité sur ses douze premiers mois d’exploitation. Pourtant, quelques voix mécontentes se font de plus en plus entendre, pointant du doigt notamment un catalogue décevant. Alors, qu’en est-il vraiment à l’aube de son deuxième Noël ?

Une tendance baissière ?

Si l’on regarde les résultats bruts de ce trimestre, qui s’étend de juillet à septembre 2026, on pourrait commencer à s’inquiéter de la situation commerciale de la Switch 2. En effet, ce sont « seulement » 2,67 millions de consoles qui ont été distribuées. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, ce sont 4,54 millions de Switch 2 qui avaient trouvé preneur, soit donc une baisse de 41 % d’une année sur l’autre.

La machine reste toutefois toujours en tête en termes de précocité avec ses 26,35 millions de Switch 2 vendues en seize mois, toujours devant la Wii et la PS2 qui atteignaient respectivement 24,45 et 22,5 millions d’unités écoulées. Cette avance, acquise durant les premiers mois, s’amenuise petit à petit. La Switch 2 est-elle finalement en train de rentrer dans le rang ?

C’est effectivement un peu le cas. Il faut dire que le lancement de la console était tellement fort qu’il ne pouvait durer éternellement, et aujourd’hui, Nintendo a cruellement besoin de jeux porteurs afin de relancer la dynamique. En effet, sur cette première année, Nintendo avait pris du retard côté software. Si l’on attend encore que le constructeur accélère sur ce point, les résultats commerciaux montrent néanmoins une réelle amélioration.

Sur le trimestre, il s’est en effet écoulé 15,03 millions de jeux sur Switch 2, soit un total de 73,21 millions depuis le lancement. Notons que ces chiffres n’incluent pas les jeux de la première Switch qui ont rencontré un très beau succès sur la période et ont ainsi enrichi le catalogue de la Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité (Tomodachi Life par exemple). Reste que la Switch 2, malgré un mieux certain côté software, accuse un retard en comparaison avec la Switch et surtout la Wii.

Parmi les belles performances de ces derniers mois, citons Splatoon Raiders et ses 2,42 millions de jeux distribués en dix semaines et Fire Emblem: Fortune’s Weave qui atteint les 1,34 million d’unités en deux semaines seulement. Star Fox aussi a franchi le cap du million, avec 1,17 million d’exemplaires sur la période. Ces belles performances peinent néanmoins à masquer un problème central : la Switch 2 ne dispose toujours pas de son long seller « principal ».

Donkey Kong Bananza marque le pas, avec 270 000 exemplaires supplémentaires écoulés (5,05 millions au total). Pokémon Pokopia tombe à 330 000 jeux vendus, tandis que Kirby Air Riders, malgré un lancement encourageant, atteint péniblement les 40 000 ventes sur le dernier trimestre. Reste Mario Kart World qui vient certes d’atteindre les 16,48 millions d’exemplaires vendus, mais qui depuis qu’il n’est plus proposé en pack avec la console, dépasse à peine le million de ventes sur le trimestre.

Des chiffres plus qu’honorables, à n’en pas douter, mais Nintendo aura du mal à continuer de capitaliser sur ces succès à l’avenir et devrait donc muscler son catalogue. Mais qu’on ne s’inquiète pas, Nintendo se porte très bien. Les ventes de Switch 2 ralentissent, mais grâce à un bon trimestre du côté software, les bénéfices du constructeur augmentent fortement.

Sur la même période l’an dernier, Nintendo affichait un chiffre d’affaires de 6,25 milliards d’euros pour un bénéfice opérationnel de 794 millions d’euros. Cette année, son chiffre d’affaires a beau être passé à 5,43 milliards d’euros, le constructeur atteint un bénéfice opérationnel de 1,21 milliard, soit une rentabilité à plus de 22 % (contre 12,7 % l’an dernier).

Nintendo va mourir

Nintendo gagne donc davantage d’argent malgré un ralentissement dans ses ventes qui pourrait devenir préoccupant s’il se poursuivait. La Switch 2 a bénéficié d’un incroyable succès populaire lors de son lancement, et il est logique qu’elle finisse par rentrer dans le rang. Pour autant, le trimestre qui s’ouvre sera crucial pour l’avenir commercial de la console.

Une inquiétude qui pourrait être balayée par un seul jeu : The Legend of Zelda: Ocarina of Time. On ne dispose pour le moment d’aucun chiffre de vente concret, mais le succès semble être au rendez-vous et pourrait booster les ventes de consoles pour les fêtes de fin d’année.

Pourtant, ce remake ne pourra pas, à lui seul, porter la Switch 2 au-delà de ce Noël et Nintendo ferait bien d’annoncer le jeu inédit qui mettra tout le monde d’accord et marquera enfin le véritable passage à la nouvelle génération.