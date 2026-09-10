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Kirby and the World Beyond – Nintendo brise les murs qui contenaient sa boule rose

Kirby and the World Beyond

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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