Kirby and the World Beyond – Nintendo brise les murs qui contenaient sa boule rose

En l’absence d’un certain plombier, Il fallait bien une mascotte capable de voler, avaler ses ennemis et transformer ses pouvoirs en outils d’exploration pour conclure en beauté le dernier Nintendo Direct. Kirby and the World Beyond s’est dévoilé ce 9 septembre avec une promesse simple mais qui donne envie : offrir à la petite boule rose sa plus ambitieuse aventure en 3D à ce jour. Et, surtout, confirmer que Nintendo compte faire de Kirby l’un des visages de sa deuxième année de Switch 2.

Le petit héros cède à l’appel du grand monde ouvert

Après l’excellent Kirby et le Monde Oublié et le divertissant Kirby Air Riders, HAL Laboratory semble vouloir pousser encore plus loin la formule 3D. Kirby and the World Beyond proposera de parcourir librement de vastes environnements, avec une progression qui ne semble plus uniquement pensée comme une succession de niveaux traditionnels. Nintendo insiste d’ailleurs sur cette liberté d’exploration, au cœur même de la présentation du jeu. Les inspirations sont claires, et on pense rapidement à Super Mario 64 ou même un certain Breath of the Wild en voyant Kirby évoluer dans ces nouveaux environnements.

Le plus intéressant réside peut-être dans la manière dont les pouvoirs de Kirby deviennent ici de véritables outils de déplacement. Les capacités de copie ne serviront pas seulement à distribuer des baffes : elles permettront notamment de réaliser des sauts propulsés par des bombes, d’utiliser une épée pour s’accrocher aux arbres et grimper, ou encore de traverser certaines zones à grande vitesse. Autrement dit, Kirby ne se contente plus d’habiter un monde 3D : il semble conçu pour jouer et expérimenter avec ses règles.

Une histoire à la Truman Show ?

Et parce qu’une bonne aventure Kirby cache toujours quelques bizarreries derrière ses couleurs pastel, ce premier aperçu a déjà posé les bases d’un mystérieux scénario.

D’après la description du jeu sur le site officiel de Nintendo, Kirby devra notamment venir en aide à une jeune fille dotée de mystérieux pouvoirs, capturée par le Roi Dadidou. Son identité, ses capacités et son lien potentiel avec les nouveaux pouvoirs de Kirby constituent autant de questions laissées volontairement en suspens. Mais surtout, un gigantesque mur semble barrer la route du héros. La bande annonce se conclue sur sa destruction, laissant apparaître un monde beaucoup plus vaste derrière-lui, supposant que le terrain de jeu dévoilé dans l’aperçu était factice (et justifiant le titre du jeu au passage). Qu’est ce que qui nous attend derrière ? Pourquoi Kirby doit-il absolument passer de l’autre côté ? En tout cas, pour son premier véritable open world, c’est Kirby lui-même qui reçoit l’honneur d’ouvrir (littéralement) son monde.

Voilà qui pourrait donner à l’exploration une dimension plus narrative qu’à l’accoutumée. Et connaissant la propension de la série à dissimuler des enjeux étonnamment sérieux derrière ses apparences adorables, on se gardera bien de sous-estimer ce fameux « World Beyond ».

Âgé, mais toujours frais comme une rose

Le calendrier n’a évidemment rien d’anodin. Kirby and the World Beyond arrivera au printemps 2027, précisément l’année du 35e anniversaire de la franchise. Nintendo tient donc là une carte particulièrement importante pour célébrer l’histoire de sa boule rose, apparue en 1992 sur Game Boy.

Le timing est également révélateur pour la Switch 2. Après Kirby et le Monde oublié – Édition Nintendo Switch 2 + Le Monde Astral, qui a déjà permis à HAL Laboratory d’expérimenter une nouvelle aventure 3D et d’améliorer son moteur sur la nouvelle machine, cette suite semble vouloir franchir un cap plutôt que simplement reproduire une formule éprouvée.

Pour l’heure, Nintendo reste volontairement avare en détails. Pas de date précise, pas de véritable démonstration de l’étendue du monde, ni de précisions sur la structure exacte de l’aventure. Mais le premier aperçu suffit à faire comprendre que HAL pourrait être en train de transformer Kirby en véritable jeu d’exploration, sans pour autant abandonner l’accessibilité et l’inventivité qui font l’identité de la série.

Est-ce que Kirby réussira à conserver ce qui fait son charme tout en cédant aux sirènes du monde ouvert ? Réponse l’année prochaine, mais en attendant une chose est sûre : ce petit héros n’a définitivement pas fini de se métamorphoser.