The Hobo Complex – L’horreur au service de questionnements sociaux

Les modes se suivent et se ressemblent, et il en est de même dans le monde du jeu vidéo. Depuis plusieurs années, les gloires d’antan sont devenues d’importantes sources d’inspiration pour de nombreux créateurs indépendants. Qu’il s’agisse du gameplay, de l’ambiance générale induite par les graphismes low-poly et même les différentes histoires proposées, beaucoup de propositions récentes préfèrent se rapprocher du passé, comme nostalgiques d’une époque originale. Iron Intercative Games compte bien récupérer une part de ce gâteau mélancolique avec The Hobo Complex.

Silent Hill 2 comme héritage perpétuel

Dans The Hobo Complex vous incarnez un homme qui vient juste de se disputer avec sa compagne. La raison de cette dispute ? La prise d’un nouveau poste et, allant de pair, de nouvelles responsabilités. Suite à cette altercation, le protagoniste se retrouve seul, abandonné dans son appartement. La solitude amène la mélancolie et la dépression. Plein de regrets, le héros espère le retour de sa dulcinée jusqu’au jour où il croit entendre sa voix de l’autre côté de la porte d’entrée. Hallucination ou réel retour de celle qu’il espérait, le protagoniste va donc partir à la recherche de sa femme dans un dédale de ruelles lugubres et de couloirs ne répondant à aucune logique.

Tout comme dans Silent Hill 2 et 4, les thématiques personnelles comme l’attachement, l’amour, la perdition et la culpabilité semblent être au coeur du récit. Mais The Hobo Complex semble également aller sur un terrain encore inexploré dans le monde du jeu vidéo. En traduisant le titre dans un français littéral nous obtenons le complexe du clochard. Est-ce que la femme du héros a été enlevée par des sans domicile fixe ? La présence de ces clochards est-elle en réalité un miroir de la condition du héros s’il ne prend pas ses responsabilités ? The Hobo Complex tend à se démarquer de ses pairs en orientant son discours vers quelque chose de plus social, contemporain et engagé, comme peuvent l’être les films de John Carpenter ou Jordan Peele.

Un gameplay en vue subjective au service d’une expérience atmosphérique

The Hobo Complexe sera un jeu en vue subjective avec une mécanique de fuite vers l’avant sans arme ou autres objets à disposition, hormis pour la résolution d’énigmes. Vous devrez également discuter avec les quelques sans domiciles fixe que vous croiserez pour espérer savoir ce qui se cache derrière le départ de votre compagne. Les personnages seront extrêmement vagues, lacunaires et perdus dans leurs réponses, ce qui induira une nouvelle thématique et peur du héros : celle de la toxicomanie.

Des thématiques pas forcément grand public mais qui peuvent au fur et à mesure de la déambulation hallucinée du héros, amener à de plus grands questionnements, et également à une certaine forme de catharsis. Tout comme dans le cinéma, l’horreur dans le jeu vidéo peut amener le joueur à se questionner plus en profondeur sur des thématiques modernes, complexes et tabous. C’est également à cela que sert le jeu vidéo, se questionner sur des sujets qui nous semblent lointains et trop éloignés de notre confort. C’est ce que proposera The Hobo Complex pendant la petite heure de temps qu’il vous prendra.

Les développeurs ont bien insisté sur ce point, le jeu tiendra plus de l’expérience atmosphérique que du réel jeu. La durée de vie raccourcie peut en effet permettre une meilleure plongée dans l’univers et dans la psyché du protagoniste qui se lancera dans une version tordue et contemporaine en low-poly façon PlayStation 1 du mythe d’Orphée.

The Hobo Complex peut d’ores être ajouté sur les listes de souhaits Steam, et ne sera disponible que sur PC à sa sortie.