Silent Hill: Townfall – Un visite… à la première personne !

Annoncé pour la première fois en octobre 2022 à travers un teaser énigmatique, Silent Hill: Townfall est enfin revenu sur le devant de la scène lors du State of Play du 12 février 2026. La présentation de Konami, particulièrement dense, a mis en avant plusieurs jeux : Metal Gear Solid Collection Vol. 2, Darwin’s Paradox, Castlevania: Belmont’s Curse ou encore Rev. NOIR, mais c’est bien Townfall qui a retenu notre attention.

St. Amelia is the new Silent Hill

Le nouveau trailer plante le décor de la ville portuaire isolée de St. Amelia. Quai désert, atmosphère humide, reflets marins et sensation d’abandon composent un environnement lourd, oppressant. Le joueur y incarne Simon Ordell, personnage dont on ignore encore les motivations exactes mais qui, comme dans les jeux précédents de la saga, semble pris dans une spirale d’évènements étranges.

Développé par les écossais de Screenburn (anciennement NO CODE, connu pour Stories Untold et Observation) et édité par Annapurna Interactive, Townfall revendique une identité marquée : un Silent Hill fidèle à l’ADN psychologique de la série, mais façonné par l’approche narrative et atmosphérique du studio britannique qui a opté pour un jeu à la première personne. Si certains segments de Silent Hill 4 ou le projet annulé P.T. exploitaient déjà cette perspective, Silent Hill: Townfall sera le premier opus principal à l’assumer intégralement.

Une transmission qui en dévoile encore davantage

À une heure du matin (heure française), Konami poursuit sa communication avec une transmission diffusée sur la chaîne officielle de la licence, une seconde présentation permettant surtout de contextualiser le projet et préciser son gameplay. Les séquences présentées confirment plusieurs mécaniques emblématiques. Comme dans les précédents épisodes, le joueur captera des interférences radio annonçant la proximité d’ennemis, cette fois-ci grâce au téléviseur portatif (CRTV) transporté par Simon.

La mécanique de « coup d’œil » permet de se pencher pour observer une zone sans s’exposer pleinement, une volonté d’introduire une gestion plus fine de la tension. Le combat reste possible avec une planche en bois, un tuyau, des armes à feu, mais il est désormais envisageable de se cacher et d’éviter l’affrontement, ce qui peut modifier sensiblement la dynamique des rencontres. L’environnement, fortement inspiré de la côté est de l’Écosse, intègre la fameuse brume locale appelée « Haar », renforçant la désorientation et l’isolement.

Présenté comme un projet ambitieux, Silent Hill: Townfall se positionne comme une pièce majeure du renouveau de la licence, aux côtés du remake du deuxième opus et de Silent Hill f. Toujours développé sous Unreal Engine, le titre est annoncé pour 2026 sur PlayStation 5, Steam et l’Epic Games Store.