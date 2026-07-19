Final Fantasy Resonance – recycler son gacha, avec style

« Et si on avait continué de faire des jeux Final Fantasy en 2D, à quoi cela ressemblerait aujourd’hui ? » Voilà l’ambition derrière Final Fantasy Resonance selon Keisuke Nakashima, producteur du jeu. C’est au cours d’une conférence présentée lors de Japan Expo que le développeur a pu, en exclusivité mondiale, donner plus de détails sur le premier jeu Final Fantasy en HD-2D adapté du jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius.

Du gacha à un jeu riche, il n’y a qu’un pas

D’autant plus aujourd’hui, les jeux free-to-play à gacha comme Brave Exvius disposent des éléments nécessaires à un bon jeu narratif, cependant leur gameplay se retrouve toujours handicapé par le fondement-même d’un modèle économique reposant sur la frustration.

L’un des enjeux phares de Final Fantasy Resonance, c’est de gérer ce changement de paradigme. Brave Exvius, en tant que jeu à gacha, n’a pas été épargné des écueils liés à son modèle. Si Final Fantasy Resonance doit reprendre l’écrin de Brave Exvius (son récit, ses personnages et son esthétique), c’est tout le système de Visions qui a dû être revu.

Les Visions étaient l’élément qui pouvait être récupéré dans le gacha de Brave Exvius. Il s’agit de figures emblématiques de la licence telles que Cloud, Tidus ou Terra, qui viennent aider l’équipe du protagoniste lors des combats. Une partie de ces Visions feront leur retour dans Final Fantasy Resonance.

Tout d’abord, Keisuke Nakashima a insisté sur le travail d’équilibrage qui a été réalisé afin de donner de l’intérêt à chacune des Visions. Il s’agit d’un aspect essentiel puisqu’en tant qu’éléments de gacha, les Visions les plus récentes sont plus puissantes.

Puis, il a présenté, exemple sur une démo du jeu à l’appui, comment elles seront collectées. Plutôt qu’une adaptation directe du système de gacha, les joueurs devront trouver un donjon dédié pour chaque Vision. En interagissant avec un cristal au cœur du donjon, une petite cinématique et quelques questions présentent l’œuvre dans laquelle le personnage de la Vision apparaît.

Ce système apparaît comme une manière plutôt élégante de réintroduire ce qui était à l’origine le moyen de financer le jeu. De plus, sans s’étendre sur ce point pour des raisons évidentes, Nakashima souligne également un lien entre le système de Visions et le récit du jeu.

Final Fantasy Resonance sera-t-il plus qu’une anecdote ?

Au cours de la présentation, une chose nous a paru claire : Final Fantasy Resonance est avant tout un titre né de la passion pour les titres les plus anciens de la licence. Ceux en 2D, avec lesquels l’Occident, qui n’a connu la licence qu’à partir du septième opus, n’a pas forcément un attachement aussi fort.

Ainsi, le système de tour par tour est volontairement très classique, abandonnant même le système de combo de Brave Exvius. Nakashima cite volontiers Final Fantasy V, dont Resonance tire un système de métiers assez riche, permettant beaucoup de customisation d’équipe.

On le savait déjà, Final Fantasy Resonance sera une lettre d’amour à la licence. L’objectif, c’est de savoir parler aux différentes catégories de fans, des néophytes, qui retrouveront leurs personnages préférés, aux experts à travers des éléments de références visuelles et des éléments de gameplay plus subtils. Reste à savoir si le jeu solidifiera son identité au-delà des arguments nostalgiques ou s’il y sera limité, l’hommage devenant prison : réponse le 22 octobre, sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series et PC !