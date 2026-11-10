Test Final Fantasy Resonance – Le charme des cristaux d’antan retrouvés

Après Dragon Quest III et le diptyque I et II, la HD-2D de Square Enix arrive enfin chez Final Fantasy avec Resonance, sorti le 22 octobre sur PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox Series et PC. Loin d’être une création originale, le jeu reprend le premier arc narratif de Final Fantasy Brave Exvius, le gacha mobile désormais fermé, et le reconstruit en RPG à part entière.

Rain, jeune chevalier de Grandshelt, et son ami d’enfance Laswell, embarqués dans une histoire de cristaux, d’espers et de dirigeables où ils croisent aussi des figures emblématiques de la série, de Cloud à Tidus en passant par l’iconique Guerrier de la Lumière, qui prennent ici la forme de Visions. Ces dernières constituent d’ailleurs une mécanique centrale du jeu, puisqu’elles permettent d’associer les personnages à des héros issus des différents épisodes de Final Fantasy.

Un pari qui peut faire sourire les joueurs qui ont connu FFBE, mais pour tous les autres, c’est d’abord l’occasion de voir ce que donne la licence quand elle renoue avec le pixel art sans renoncer à une touche de modernité.

(Test de Final Fantasy Resonance réalisé sur PC via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Pixel art et nostalgie

Dès les premières heures, le jeu impose une part de sa beauté. La HD-2D fait des merveilles sur certains environnements, tandis que le pixel art se révèle souvent particulièrement réussi, avec de très belles compositions et un sens du détail appréciable. Les sprites 2D restent très expressifs, et les expressions faciales des personnages sont charmantes, ce qui compte énormément dans un jeu où la narration repose autant sur les regards et les petites réactions que sur les grandes cinématiques. Ce choix de style colle d’ailleurs parfaitement au ton du récit, y compris dans ses moments goofy, qui auraient paru gênants en 3D réaliste et passent ici avec naturel.

Puis arrivent les attaques spéciales des Visions, et là, le bât blesse : leurs cinématiques souffrent d’une compression vidéo particulièrement mauvaise, au point de gâcher ce qui devrait être les grands moments de l’aventure. Ces « Resonance », mises en scène comme de véritables séquences de film, sont sublimes dans leur conception, et l’on se retrouve à se péter le crâne devant leur ampleur malgré les artefacts et le flou qui les mangent.

On passe du pixel art léché à une bouillie de blocs en une transition, et c’est particulièrement dommage pour un jeu qui mise autant sur la nostalgie, entre ses héros issus de tous les épisodes de Final Fantasy et ses attaques spéciales pensées comme de véritables hommages cinématographiques.

Des héros d’hier pour des combats d’aujourd’hui

Les combats au tour par tour sont amusants et solides, et c’est le système de Visions qui maintient l’intérêt sur la durée. Chaque personnage peut s’équiper d’une Vision, qui lui confère son propre set de compétences et de passifs. En faisant monter ces Visions en niveau, on débloque notamment des passifs que les personnages peuvent conserver même lorsqu’ils en changent, ouvrant ainsi la voie à différentes combinaisons et à des builds variés.

Il n’y a « que » vingt-cinq Visions à collecter, mais leur diversité suffit largement à renouveler les possibilités stratégiques. On exploite les faiblesses pour briser les barres d’endurance des adversaires et gagner des tours supplémentaires, dans un équilibre entre accessibilité et profondeur qui rappelle les bons moments du classicisme Final Fantasy. On regrettera seulement que les personnages originaux de FFBE retenus pour ces Visions soient parfois discutables, alors que d’autres favoris des fans manquent à l’appel.

Côté scénario, Resonance coche les cases du JRPG le plus classique : révolte, rébellion, prêtresse et sacrifice de soi se succèdent sans grande surprise. Mais le jeu fait honnêtement le boulot, et plusieurs scènes restent intéressantes, voire touchantes par moments. Ce qui sauve l’ensemble, c’est le découpage en arcs courts : rien ne s’étire trop inutilement, le rythme reste soutenu, et l’on avance sans jamais sentir le poids d’une épopée qui chercherait à en faire trop. Le doublage japonais est excellent, et quelques thèmes musicaux originaux se révèlent sympathiques, même s’ils ne détrôneront pas les grands moments de la série.

Final Fantasy Resonance n’est pas un grand Final Fantasy, et il ne cherche pas à l’être. C’est une aventure très sympathique, solide et bien rythmée, portée par un pixel art magnifique et un système de combat qui donne envie d’optimiser son équipe et de casser le jeu.

La compression vidéo reste une vraie épine dans le pied, et le récit n’invente rien, mais pour les amateurs de JRPG en 2D, c’est une excellente sucrerie, le genre de jeu que l’on dévore en quelques soirées avec un plaisir simple et sans arrière-pensée. Reste à espérer que ce premier HD-2D dans l’histoire de la saga ne soit qu’un début.