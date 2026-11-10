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Test Final Fantasy Resonance – Le charme des cristaux d’antan retrouvés
Final Fantasy Resonance – Le charme des cristaux d’antan retrouvés Game

Test Final Fantasy Resonance – Le charme des cristaux d’antan retrouvés

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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