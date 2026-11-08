Moins de remakes et plus de propositions originales pour Square Enix ?

L’épisode de clôture du remake de Final Fantasy VII est à nos portes. Sobrement intitulé Revelation, cet opus marquera la fin des aventures de Cloud, Tifa et Aerith sur les consoles de génération actuelle. Pour les sorties futures, une question demeure : les développeurs de Square Enix vont-ils continuer sur la voie des remakes ou proposer quelque chose de neuf ? Pour le producteur de la saga Final Fantasy, Yoshinori Kitase, la réponse est toute trouvée.

Un remake pour les gouverner tous

Interviewé par le média IGN, le producteur historique de la saga Yoshinori Kitase a longuement conversé sur l’importance qu’a prise le remake de Final Fantasy VII ces dernières années, mais aussi sur la prise de conscience de Square Enix quant à la place de ce type de titre dans son catalogue et, plus largement, sur le marché :

« C’était un titre auquel nous étions très attachés. Nous tenions absolument à créer quelque chose de nouveau, en lien avec l’œuvre originale, afin de permettre aux nouveaux joueurs de découvrir ce titre et d’en apprécier les qualités, tout comme l’ont fait ceux qui ont connu le jeu à l’époque. »

Final Fantasy VII est un monument du jeu vidéo et du JRPG. Il a permis à de nombreux joueurs de se plonger dans la marmite de ce genre aux possibilités infinies. Contrairement aux premiers épisodes, qui eux aussi ont marqué la sphère, c’est bel et bien le septième opus qui fut le plus important. Comme le souligne Kitase, les aventures de Cloud contre la Shinra représentent un cocon auquel les développeurs sont attachés.

Et la démarche du remake a permis à Square Enix de proposer ce monument à un nouveau public, peut-être moins enclin à découvrir un jeu au gameplay vieillissant. Avouons-le aussi, les joueurs de l’époque étaient également le public cible de ce remake jouant sur la nostalgie et l’envie irrésistible de repartir pour Midgar. La nostalgie comme levier financier ? Les studios le savent et en jouent, mais pour Square Enix, l’avenir se joue sur un autre tableau.

Des révélations… pour l’avenir

Tout ne se joue pas autour de Final Fantasy pour Square Enix. Alors que les yeux des joueurs sont tournés vers les potentielles futures sorties et annonces de Dragon Quest XII ou encore de NieR, le producteur insiste sur un point : le développeur devra investir dans de l’inédit.

« […] je pense que, principalement, nous sommes plus susceptibles d’investir dans de nouveaux titres et de nouveaux jeux »

Une déclaration plutôt intéressante sachant que, sur ces deux dernières années, Square Enix a proposé plusieurs remakes et remasters comme Final Fantasy: Resonance, Octopath Traveler 0 (remake d’un jeu mobile) ou encore différents épisodes de la saga Dragon Quest. Le dernier véritable jeu proposé par la firme était Forspoken (développé par Luminous Productions, une filiale de Square Enix) et le succès n’était pas vraiment au rendez-vous. Est-ce pour cela que le géant nippon a préféré se tourner vers le développement d’une vague de remasters et de remakes en attendant d’avoir un plan suffisamment solide sous le coude ?

Le regain de confiance des joueurs pour Square Enix et ses propositions étant acté (les moyennes Metacritic des remakes de FF VII lorgnant proche des 90/100 et celles d’Octopath Traveler 0 autour des 80/100) pourrait leur permettre d’investir dans de nouvelles licences ou des jeux originaux, tout en s’assurant un minimum d’investissement des anciens comme des nouveaux venus.

Malgré les déclarations de Yoshinori Kitase, la firme ne semble pas prête de laisser tomber cette poule aux oeufs d’or que représente le marché des remakes et remasters avec l’arrivée de la dernière partie de Final Fantasy VII, mais aussi du remake de Romancing SaGa 3 pour le début d’année 2027.