League of Legends Classic ou quand Riot Games fait le pari de la nostalgie

Après douze ans d’existence, League of Legends n’a plus grand chose à voir avec sa version initiale de 2010. Plus de 170 champions, une Faille de l’Invocateur remodelée à plusieurs reprises, des systèmes de progression entièrement repensés et un gameplay qui n’a cessé de gagner en complexité : le MOBA de Riot Games s’est profondément transformé au fil de ses saisons.

Cependant, à partir du 29 juillet, et l’arrivé du patch 26.15, le studio proposera aux fans de remonter le temps. Un mode intitulé League of Legends Classic entend ramener les joueurs à une époque où les affrontements étaient plus lents, les champions moins mobiles et les parties dictées par des mécaniques aujourd’hui disparues. Un retour au sources qui s’adresse autant aux nostalgiques qu’aux curieux désireux de découvrir les premières années de l’un des jeux les plus influents.

Mais derrière cette parenthèse retro, se cache peut-être une stratégie plus ambitieuse qu’un simple clin d’œil aux aux anciens.

Une lettre d’amour aux débuts

Malgré son nom, League of Legends Classic n’est pas une reproduction exacte de la première version du jeu. Riot préfère parler d’une « compilation des meilleurs moments » de la saison 3, en 2013, plutôt que de la reconstitution fidèle d’un patch précis. L’objectif n’est pas de revenir exactement aux prémices du titre, mais de retrouver les sensations qui ont marqué cette période.

Les joueurs retrouveront ainsi une sélection initiale de 60 champions : les 40 héros présents au lancement de League of Legends, auxquels s’ajouteront 20 personnages sortis entre 2009 et 2013. Beaucoup d’entre eux disposeront de leurs anciens kits de compétences, le tout, sublimé par des mises à jours de leurs effets visuels, de leurs animations et de leurs voix pour correspondre à leur apparence de l’époque.

La Faille de l’Invocateur d’origine fera également son retour, avec toutefois quelques améliorations graphiques discrètes sur les textures, les ombres ou encore l’éclairage afin de conserver une bonne lisibilité sur les configurations actuelles. Même philosophie du côté des systèmes de jeu. les anciennes runes, les maîtrises et les objets emblématiques d’alors seront eux aussi de retour. Riot précise néanmoins avoir simplifié leur obtention afin d’éviter certains frustrations qui accompagnaient la progression du jeu à ses débuts.

Le pouvoir de la nostalgie

Cette annonce est loin d’être le fruit du hasard. « Vous le demandez depuis des années », reconnaît Paul Bellezza, producteur exécutif de League of Legends. Dans le communiqué publié par le studio, il explique que cette envie de retrouver les débuts du MOBA est partagée jusque dans les équipes de développement. Malgré tout, il insiste également sur un point :

« Nous ne cherchons pas à recréer le bon vieux temps. […] Il s’agit de rendre hommage aux origines de LoL. »

Cette approche rappelle forcément celle adoptée par d’autres titres ces dernières années, à l’image de World of Warcraft Classic, Dofus Retro ou encore Old School RuneScape. Face à des communautés vieillissantes et toujours plus attachées à leurs souvenirs, plusieurs éditeurs ont choisi de proposer des expériences ancienne école parallèlement à leurs versions modernes. Riot s’inscrit à sont tour dans cette tendance, avec une particularité : plutôt que figer son jeu dans le passé, le studio semble vouloir lui offrir une seconde jeunesse.

Un mode pensé pour durer

De fait, League of Legends Classic ne sera pas un simple mode événement destiné à disparaître dans quelques semaines. Celui-ci disposera de sa propre progression, avec des niveaux Classic, un parcours de récompenses gratuit, un pass saisonnier dédié ainsi que des cosmétiques exclusifs. Les joueurs pourront notamment débloquer des skins reproduisant l’apparence qu’avaient certains champions entre 2009 et 2013, mais aussi de nouveaux portraits destinés à personnaliser les écrans de chargement.

Plus intéressant encore, Riot introduira un système inédit baptisé Le Conseil. Accessible au fil de la progression, celui-ci permettra aux joueurs de voter sur certaines orientations de League of Legends Classic. Les futures champions ajoutés, certains skins, ou encore quelques évolutions de gameplay pourront ainsi être soumis à la communauté, tandis que l’équilibrage général restera assuré par les développeurs. Une bonne façon pour Riot de faire vivre cette version retro, sans pour autant la transformer en simple capsule temporelle.

Plus qu’un retour en arrière

League of Legends Classic n’est finalement pas seulement un voyage dans le passé. C’est aussi un aveu. Après bientôt 17 ans d’évolution continue, Riot reconnaît qu’une partie de son histoire mérite encore d’être (re)découverte. Le studio aurait pu se contenter d’une carte rétro ou d’un mode temporaire, mais il fait finalement un pari plus ambitieux : faire cohabiter deux visions de League of Legends.

Reste désormais à savoir si cette nostalgie survivra à l’effet de découverte. car il est souvent plus facile d’idéaliser le LoL de 2013 que d’y rejouer pendant des centaines de parties. Si Riot parvient à trouver le bon équilibre entre authenticité et modernité, ce nouveau mode de jeu pourrait devenir bien plus que le simple hommage voulu par Bellezza et ses équipes. Il pourrait s’imposer comme une seconde porte d’entrée cet univers, capable de séduire aussi bien les anciens invocateurs que les nouveaux venus.