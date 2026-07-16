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League of Legends Classic ou quand Riot Games fait le pari de la nostalgie

League of Legends Classic

Rob

Sans doute né 20 ans trop tard, grand amateur de RPG et fan de lore à ses heures perdues. Que demander de plus finalement ?

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