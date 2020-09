Dofus Retro – Le retour aux origines avec les serveurs monocomptes

À l’occasion de son premier anniversaire, Dofus Retro aura droit à une importante nouveauté. Pour commencer, qu’est-ce que Dofus Retro ? Il s’agit ni plus ni moins que de la version stabilisée de la mouture 1.29, la dernière mise à jour de ce qui est qualifié comme le premier Dofus mais optimisée pour notre époque. C’est pourquoi plusieurs fonctionnalités présentes dans le jeu actuel ne le sont plus dans Dofus Retro.

Et avec l’engouement important des joueurs pour cette version retro, le studio originaire de Roubaix a donc décidé d’offrir aux fans l’ouverture de plusieurs nouveaux serveurs monocomptes sur le jeu. Ainsi, chaque joueur ne dispose que d’un seul compte avec la possibilité d’y créer 5 personnages, qui seront limités à ce seul compte.

Pour progresser sur ces nouveaux serveurs monocomptes, il sera obligatoire de coopérer avec les autres joueurs en rejoignant par exemple des guildes afin de progresser ensemble à travers les différents donjons qui peuplent le Monde des Douze. En effet, avec la mode du multicompte, un seul joueur à la possibilité de jouer simultanément sur plusieurs comptes et ainsi jouer en solo.

Ainsi, Ankama souhaite revenir aux origines du MMORPG et du principe d’entraide et de rencontres pour évoluer dans le jeu. L’abonnement étant obligatoire pour accéder à Dofus Retro, une seule connexion sera permise par compte afin d’éviter toute dérive vers le multicompte. De plus, il sera impossible de migrer d’un serveur à l’autre donc il faudra choisir minutieusement le sien.

Des préinscriptions ont eu lieu du 25 août au 30 septembre afin de mesurer le nombre de serveurs à prévoir. Il sera tout de même possible aux non pré-inscrits d’y accéder avec l’ouverture de deux serveurs supplémentaires, et d’autres seraient en stock selon le studio.

Après l’annonce de Dofus Unity, une version aux graphismes 3D pour le jeu et les différentes alpha sur Waven (le petit nouveau), Ankama n’a pas fini d’enrichir son univers et d’offrir différents styles de jeu à ses fans. Ainsi, vous avez rendez-vous le mercredi 30 septembre dès 15h pour accéder aux nouveaux serveurs monocomptes de Dofus Retro.