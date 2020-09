Small World of Warcraft – À table !

Qu’il semble loin le temps où le jeu vidéo était, tel un pin’s clignotant, un simple objet dérivé au service de la promo d’une grande licence ! C’est aujourd’hui lui, le jeu vidéo, le boss du game (c’est le cas de le dire) qui génère ses propres objets dérivés, tel ce jeu de plateau Small World of Warcraft qui sort aujourd’hui même.

C’est donc l’alliance de deux mondes qui, rien que de par leur titre, semblaient faits pour se rencontrer : le jeu de société Small World, et World of Warcraft. Un peu comme quand St Etienne (le groupe, pas la ville) et Etienne Daho avaient formé St Etienne Daho : une évidence !

Si on ne présente plus la marque World of Warcraft, qui a régné sur l’industrie du MMORPG pendant de nombreuses années, Small World ne bénéficie peut-être pas de la même renommée. En tous cas chez les “gamers”, parce que chez les amateurs de jeu de plateau, le titre est une référence, Tric Trac d’Or en 2009, l’année de sa publication. Déclinaison fantastique du jeu Vinci (1999), du même auteur, Small World est un jeu de stratégie et de placements dans lequel il s’agit de faire évoluer des civilisations au dépens des autres. C’est l’originalité du jeu : la chute d’une civilisation entraîne l’apparition sur le plateau d’une nouvelle civilisation, qui partira elle aussi à la conquête du monde…

Pour cette édition World of Warcraft, les races et civilisations du jeu seront celles bien connues des joueurs de WoW : Orcs, Nains, Trolls ou Worgens qui tous s’affronteront pour la domination d’Azeroth.

Small World of Warcraft est présenté sous la forme d’une boite pleine à craquer (6 plateaux de jeux recto-verso, plus de 200 pions…), le tout illustré pour l’occasion aux couleurs de World of Warcraft et disponible en français parmi d’autre langues. Le jeu est déjà disponible chez les revendeurs habituels au prix de 59,90€.