World of Warcraft: Shadowlands – L’édition Collector sort de l’ombre

On ne va pas se mentir. Si aujourd’hui quelqu’un vous parle de ses pérégrinations dans World of Warcraft, il y a de fortes chances que cette personne sous entend jouer à World of Warcraft Classic. Un rétro pédalage ayant donner un énorme coup de souffle à THE mmorpg. Un peu moins d’un an après sa sortie en août 2019, le bilan est clair. Le jeu est un véritable succès. Les serveurs sont blindés et les joueurs ravis. Et alors que ces derniers terminent leurs préparatifs pour l’ouverture des portes d’Ahn’Qiraj, l’on oublierait presque que World of Warcraft (version non-classic ) attend l’arrivée pour cet automne de sa prochaine extension, Shadowlands.

Celle-ci proposera aux aventuriers d’Azeroth de passer l’arme à gauche et d’arpenter les 4 nouvelles zones qui composent L’ombreterre. Mais avant de découvrir l’extension en elle même, il est vital de se poser la question suivante. Bon alors, édition de base ou édition collector ? Et oui ! Cela vaut il la peine de dépenser “quelques”déniés de plus pour la dite collector ? C’est ce qu’on va voir.

D’abord, le contenu dématérialisé qui a disons le mérite d’exister.

Une clé de jeu pour télécharger l’Epic Edition, qui comprend 30 jours de temps de jeu et tous les bonus en jeu de l’Epic Edition.

pour télécharger l’Epic Edition, qui comprend et de l’Epic Edition. La monture “Wyrm éternel ensorcelé” : Envolez-vous pour votre prochaine aventure à dos d’une créature d’anima surnaturelle.

: Envolez-vous pour votre prochaine aventure à dos d’une créature d’anima surnaturelle. La mascotte “Wyrmelin d’anima” : Explorez le royaume des défunts aux côtés de votre nouveau compagnon.

: Explorez le royaume des défunts aux côtés de votre nouveau compagnon. La pierre de foyer “Voyageur éternel” : Pimentez votre voyage en ajoutant un effet ornemental époustouflant à votre pierre de foyer.

: Pimentez votre voyage en ajoutant un effet ornemental époustouflant à votre pierre de foyer. L’effet d’arme ornemental “ Illusion : froid éthéré” : Débloquez un effet ornemental rafraîchissant pour votre arme. À l’instar des autres illusions, froid éthéré ne peut pas être appliqué à certains types d’armes

Illusion : froid éthéré” : Débloquez un effet ornemental rafraîchissant pour votre arme. À l’instar des autres illusions, froid éthéré ne peut pas être appliqué à certains types d’armes Un sésame pour le contenu de Shadowlands : grâce à ce Sésame, faites progresser instantanément un personnage pour profiter du contenu de Shadowlands.

: grâce à ce Sésame, faites progresser instantanément un personnage pour profiter du contenu de Shadowlands. Clé de la bande originale en téléchargement de l’Edition Collector : téléchargez les somptueuses compositions orchestrales de Shadowlands. Une musique d’ambiance idéale pour explorer les royaumes au-delà du voile.

Mais surtout voyons voir les articles de collection.

Cachets de congrégation – Ensemble de 4 pin’s collector : ajoutez les symboles des quatre congrégations à votre collection de pin’s et ornez votre sac à dos, tour de cou, ou vos vêtements pour montrer fièrement votre allégeance.

ajoutez les symboles des quatre congrégations à votre collection de pin’s et ornez votre sac à dos, tour de cou, ou vos vêtements pour montrer fièrement votre allégeance. Tout l’art de Shadowlands : découvrez le développement visuel des multiples facettes de l’au-delà d’Azeroth dans ce livre broché, et explorez un aspect de l’univers de Warcraft jusque-là peu abordé.

découvrez le développement visuel des multiples facettes de l’au-delà d’Azeroth dans ce livre broché, et explorez un aspect de l’univers de Warcraft jusque-là peu abordé. Tapis de souris Ciel brisé : assistez au moment où Sylvanas a déchiré le voile entre la vie et la mort, changeant le destin d’Azeroth à jamais.

Une édition collector somme toute classique qui choisi, ce qui semble être, un bon gros artbook au contraire d’un gros joujou (ce qui n’est pas plus mal au vu de la figurine de Ragnaros). Le design du “voile brisé” rend trés bien, tant sur la boite que sur le tapis de souris. Hélas, il est dommage que la bande originale ne soit pas également disponible sous le format CD. En particulier sur une édition collector à 119.99€. Un prix quand même assez élevé au vue de ce qu’elle offre. Reste à voir l’artbook pour donner un avis final.

L’Edition Collector de Shadowlands est disponible en précommande dans plusieurs magasins à partir de cette semaine. Outre l’édition de base et collector, World of Warcraft Shadowlands existe aussi en édition Epic ou Heroic. Pour en savoir plus, il existe une page dédiés sur le site officiel.