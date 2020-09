Dofus Unity – Ankama passe à la 3D

Qu’il est difficile de se faire une place à la table des MMOrpg tant l’hégémonie écrasante de World of Warcraft est importante. Beaucoup s’y sont essayés et ont hélas échoué. Et pourtant, Dofus, MMO français (cocorico), sorti en 2004 comme WoW, tient toujours le coup face au géant de chez Blizzard.

D’abord attiré par la facilité d’accès de ce mmo gratuit et en flash, les joueurs et joueuses ont ensuite pris gout à son univers unique, sa direction artistique sublime et son système de combat tactique. Si bien que Dofus est devenu au fil des années la clé de voute d’un univers cross-media en perpétuelle évolution. Et si certains projets spin-off comme la série Wakfu suscitent en grand intérêt au prêt du public, Ankama n’oublie pas Dofus et désire le voir continuer d’évoluer.

Ainsi, la compagnie originaire de Roubaix vient de dévoiler un trailer présentant son futur projet, Dofus Unity. Annoncé pour la première fois en novembre 2019, Dofus Unity devrait, comme son nom l’indique, être une version de Dofus développé sous le moteur Unity. Faisant de ce fait passer le cap de la 3D au “Monde des Douze”.

Bien qu’il s’agisse, à priori, seulement d’une transformation graphique, en plus de n’être qu’un premier jet, le trailer a déjà entrainer bon nombre de réaction inquiète de la part des fans, trés attachés à la pate 2D traditionnel du titre. Cependant, il serai dommage de ne pas encourager les nouveautés, bien que seulement visuel, que Unity pourrait apporté. Surtout qu’au vue du trailer le jeu garde tout ce qui a fait son succès: son système de combat, sa direction artistique et même son humour.

Le projet n’étant qu’à ses balbutiements, on ignore encore si Dofus Unity sera une sorte de Dofus 2 ou une simple refonte graphique. Il sera donc nécessaire de patienter afin d’en apprendre plus. En attendant, Dofus est toujours disponible gratuitement.