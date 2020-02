Black Desert Online – Le MMORPG ouvre les portes du cross-play

Les joueurs PlayStation 4 et Xbox One pourront prochainement se retrouver sur Black Desert Online.

Black Desert Online souhaite regrouper ses joueurs consoles sous une seule et même bannière. Dans cette optique, le jeu de rôle en ligne recevra prochainement une mise à jour débloquant la fonctionnalité cross-play entre la PlayStation 4 et la Xbox One. Une nouvelle fois, la frontière entre les différents supports se dissipe. Concrètement, les inscrits PS4 pourront jouer avec ceux de la Xbox One, ce qui augmentera d’un coup d’un seul la popularité du titre et sa portée. Une décision stratégique plus que bienvenue qui ne peut que dynamiser la communauté déjà bien présente autour du jeu.

Ayant acquis une certaine renommée au fil des mois grâce à ses graphismes de haute volée, son système poussé de personnalisation et son gameplay basé sur l’enchaînement de compétences, le jeu affiche un très beau parcours à l’aube de ses quatre ans. Black Desert Online compte aujourd’hui plus de vingt millions de joueurs parlant douze langues et répartis sur plus de 150 pays. Il faut dire que Pearl Abyss, le studio sud-coréen en charge du jeu, bichonne son bébé à coups d’événements en tous genres et de mises à jour. Le studio, particulièrement à l’écoute de ses joueurs, ne semble pas se reposer sur ses lauriers et a récemment lancé trois autres projets en parallèle : Crimson Desert, DokeV et PLAN 8. Trois titres dont nous avons très peu d’informations à l’heure actuelle.

Black Desert Online bascule donc en cross-play dès le 4 mars 2020. Les joueurs PS4 et Xbox One pourront bientôt partager leur épiques aventures et créer de nouvelles histoires via un unique serveur. Espérons que la pratique du cross-play se démocratise davantage, même entre consoles et PC, pour ne laisser qu’un seul et unique terrain de jeu. N’hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous jouez au jeu !