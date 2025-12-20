League of Legends aura droit à une refonte complète en 2027

Riot Games va offrir un lifting complet à League of Legends ! Le MOBA, qui continue d’attirer des millions de joueurs chaque mois, va recevoir la plus grosse mise à jour de son histoire en 2027. L’information, d’abord révélée par le journal Bloomberg jeudi dernier, a ensuite été confirmée sur le compte X officiel du jeu. Alors que certains fans attendent un League of Legends 2, c’est bien une refonte complète, aux allures de remake, qui les attend.

Cure de jouvence pour la Faille

Pour l’instant, cette mise à jour s’appelle « League Next » en interne. On nous parle d’une refonte totale : les champions, l’interface, le gameplay de la Faille de l’Invocateur… Tout devrait y passer. L’objectif est de rendre le jeu plus attrayant pour les petits nouveaux, qui pourraient être rebutés par l’aspect un peu vieillissant du titre, lancé en 2009.

A look at some of our plans for League after 2026. pic.twitter.com/vqsnBksg1Y — League of Legends (@LeagueOfLegends) December 18, 2025

Le client PC aura aussi droit à son relooking, et certains aspects techniques du jeu seront également dépoussiérés pour faciliter les futures mises à jour. Le système de runes et les mécaniques pré-game devraient aussi changer, là encore pour être plus accueillantes pour les débutants qui découvrent le jeu aujourd’hui.

Paul Bellezza, producteur exécutif, résume bien l’ambition de Riot : « Nous voulons qu’une fois cette refonte terminée, 2027 soit le meilleur moment pour faire venir vos amis sur League of Legends. » Si à l’heure actuelle, aucune image de cette mise à jour n’est prête à être montrée, on peut s’attendre à d’autres révélations courant 2026 (selon Andrei van Roon, à la tête du studio, on aura plus de détails entre le MSI et les Worlds).

Riot veut reprendre l’avantage ?

Selon les informations de Bloomberg, même si League of Legends reste l’un des jeux les plus populaires au monde, sa base de joueur a tout de même décliné. Valorant, l’autre titre phare de Riot Games, génère aujourd’hui plus d’argent. Rappelons que les deux jeux sont en free-to-play, et que le modèle économique repose en majorité sur les transactions facultatives.

Ces dernières années, Riot a voulu diversifier ses activités et ses investissement. On pense évidemment aux investissements engagés pour la série Arcane (avec le succès qu’on lui connaît), mais aussi aux 530 employés licenciés dans la foulée. Bloomberg mentionne une réorganisation interne des équipes, dont les détails ne sont pas précisés pour des raisons de confidentialité des sources.

Peut-on voir là le signe d’un renouveau bienvenu pour League of Legends et d’un recentrage des activités pour le studio ? En tout cas, les réactions des fans sous la vidéo d’annonce postée sur X semblent unanimement enthousiastes : selon eux, c’est rassurant de voir Riot prévoir la prochaine ère de LoL avec une vision à long-terme !