League of Legends – Arcane explose des records avec son budget

14 millions de dollars par épisode. Ce serait, d’après un rapport de Variety, ce que couterait en moyenne un seul épisode de la série Arcane à produire. Alors que Netflix vient de publier une première salve d’épisodes de la seconde saison, ce rapport affirme que les dix-huit épisodes de la série auraient coûté près de 250 000 de dollars à Riot Games, ce qui en fait la série d’animation la plus chère jamais produite.

Si la série, produite par le studio Fortiche pour Riot Games, est d’une grande qualité visuelle et narrative ce ne serait pas la seule raison d’un tel coût. Non, ce qui aurait mené Riot Games à investir autant d’argent, ce serait en priorité un manque d’expérience dans les processus de production. Un amateurisme dont le studio derrière League of Legends est coutumier : si Arcane a réussi à s’en sortir, nombreux sont les projets du studio actuellement bloqués dans un enfer de développement.

Parmi les coûts qui posent question, le budget marketing de la première saison de la série, élevé à 60 millions de dollars. Un budget qui dépasse de très loin celui mis en jeu par Netflix, et qui n’était pas forcément nécessaire au vu de la popularité de League of Legends. Il aurait suffit de puiser dans le public déjà conquis par le jeu pour que la sortie de la série soit un succès.

Ce qu’il ressort des interactions avec les contacts de Variety, c’est que les gérants de Riot Games ont beaucoup d’ambition, mais manquent d’expérience pour les réaliser. En résulte de nombreux essais et tests qui n’aboutissent pas, mais qui finissent par se cumuler en un lourd budget. Ce n’est pas une nouveauté : pour tout ce que League of Legends est un jeu extrêmement populaire, c’est surtout son modèle économique, novateur en 2009, ainsi que son game design, qui surfait sur le succès de Dota, qui lui aura permis de tirer son épingle du jeu.

En réalité, League of Legends est, d’un point de vue technique, plein de failles, que le studio peine à combler. Alors, quand Merill et Brandon Beck, les fondateurs du studio, souhaitent étendre l’univers de League of Legends à d’autres médias, c’est avec cette même manière de faire, sans forcément avoir l’expérience ou l’entourage qui permettent d’avoir d’emblée un projet solide. En soi, l’état d’esprit dans lequel Riot entre dans le projet fait sens : ne déléguer seulement lorsqu’il est nécessaire de combler les failles du studio.

C’est une manière de faire qui est appliquée sur tous les aspects des propriétés intellectuelles de Riot Games, des tournois esport aux livres sortis pour étendre l’univers de League of Legends. C’est une stratégie qui a ses forces, car elle permet d’éviter que des studios qui ne s’intéressent qu’au potentiel économique ne fasse des productions médiocres. Cependant, le manque d’expérience et de certitudes des personnes devant prendre les décisions et les tâtonnement des producteurs causent des situations comme celle que Variety a révélé sur Arcane.

Il est certain que l’ambition est belle : avoir la main sur son projet, vouloir produire la meilleure série d’animation possible, peu en importe le prix. Mais le retour de bâton est violent : il est pratiquement impossible que Riot Games ne fasse de profit sur Arcane tant la somme investie dans le projet est grande. Même en prenant en compte la ribambelle de cosmétiques payants sortis sur League of Legends (dont un tout nouveau tier de skin, encore plus cher que les derniers sortis) et l’intégration d’un nouveau système de gacha payant, Riot Games pense pouvoir, au mieux, limiter les pertes.

Alors, si on peut se surprendre artiste et se dire, à la manière de Merill et Brandon Beck, que ce qui compte le plus, c’est la beauté de l’art, difficile de ne pas avoir un goût amer dans la bouche. Surtout lorsqu’on se souvient que Riot Games fait parti des studios ayant pris part aux vagues de licenciement ayant eu lieu ces derniers mois. En janvier dernier, ce sont 11% des développeurs de League of Legends, soit plus de 500 personnes, qui ont été remerciées, pour amortir les coûts de « gros paris » qui ont été perdus.