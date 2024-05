League of Legends – Faker ouvre le Hall of Legends

Il y a quelques mois, Riot annonçait la mise en place d’un Hall of Legends pour mettre en valeur les joueurs ayant une carrière e-sportive exceptionnelle. Pour entamer cette danse, il n’y avait bien entendu pas le choix : le premier joueur intégré à ce panthéon ne pouvait être que Faker.

Cette distinction est accompagnée de plusieurs événements : une vidéo sortira le 14 juin pour célébrer le parcours de Faker et un événement lui sera dédié dans le jeu. Cet événement sera l’occasion de pouvoir se procurer des cosmétiques dédiés au joueur.

« Depuis plus de douze ans, Faker a fait preuve d’un incroyable dévouement au jeu et au sport. […] Ses talents individuels et sa capacité à être un meneur lui ont permis de mener son équipe à la victoire à de nombreuses reprises : il a gagné 10 titres de LCK, deux titres de MSI et quatre titres de championnat du monde. » – lolesports staff sur le site officiel

Si le palmarès de Faker est impressionnant, c’est surtout son aura, l’époque à laquelle il a pu illustrer ses premières prouesses et sa constance qui font du joueur une réelle icône de l’esport, bien au-delà de League of Legends. C’est une figure à part entière dans l’univers médiatique coréen et international. Régulièrement invité dans divers programmes de télévision coréen, son influence est telle qu’il a récemment été choisi en tant qu’ambassadeur pour travailler avec UNICEF Corée.

L’événement dans le jeu rendra hommage aux temps forts de sa carrière, tout en permettant de gagner et acheter des contenus cosmétiques. Le plus attendu est évidemment le skin commémoratif, cependant les joueurs restent mitigés : League of Legends est un free-to-play en bonne et due forme, les contenus cosmétiques sont donc la source de revenu première du jeu.

Ces dernières années, le prix des skins est monté en flèche et une dose de hasard a été ajoutée à travers un système de gacha pour les skins les plus travaillés. Cela signifie que certains skins atteignent presque la barre des deux cents euros.

Certains joueurs plus investis craignent que ce skin du Hall of Legends atteigne un prix similaire au vu de l’importance de la carrière de Faker dans l’histoire esportive du jeu. Une question d’autant plus importante qu’au loin se profilent également les skins commémorant le championnat du monde de l’année dernière. Suite à leur victoire, les skins seront dédié à T1 également, les fans de la structure risquent donc de devoir dépenser une certaine somme s’ils s’improvisent collectionneurs.

Une dérive qui pourrait être l’un des gros points noirs de la démarche de Riot, alors même que Faker est connu pour être un joueur qui n’utilise pas de skins.

Riot explique également avec plus de précision la manière dont les joueurs marqués dans ce panthéon sont choisis. Ce sont des vétérans de l’industrie qui choisiront un joueur professionnel à inscrire par an en prenant en compte les titres gagnés, régionaux ou internationaux, les statistiques du joueur ainsi que ses contributions à l’esport plus généralement. Cependant, difficile de savoir si la situation de la carrière du joueur pèse dans la balance.

Les Halls of Fame sont généralement pensés pour célébrer des joueurs ayant mis fin à leur carrière dans d’autres sports. Si Faker y est inscrit alors qu’il est encore dans la compétition, il faut tout de même noter qu’il est un cas à part : personne, que ce soit dans League of Legends ou l’esport plus largement, n’a eu un tel impact sur sa discipline. Il serait très compliqué d’entamer une série d’hommage aux joueurs qui ont fait l’histoire du jeu sans placer Faker en tête de liste.

Pour ce qui est de la suite du Hall of Legends, c’est l’occasion de relancer le débat : quels sont les joueurs qui ont le plus marqué l’histoire du jeu ? League of Legends a beaucoup changé depuis la saison 1, les joueurs qui en rythment l’histoire compétitive aussi. Pourtant, sans certains d’entre eux, le jeu ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

Au-delà de la considération monétaire pure que représente les cosmétiques introduits à chaque nouvelle nomination, le Hall of Legends est un réel moyen d’immortaliser l’histoire du jeu. Si Faker a réussit à perdurer pendant plus de douze ans, nous espérons voir reconnus dans ce panthéon des joueurs de toutes les régions et de toutes les époques, ce serait un moyen de sortir de la culture de l’instantané, tant présente dans l’esport.