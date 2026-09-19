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LEVEL-5 ne se démêle pas de ses affaires d’IA

Level-5 l’affirme : pas d’IA a été utilisé sur Yo-Kai Watch 2

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

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