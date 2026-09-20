tt

Coup de tonnerre pour un Heart Machine sous pacemaker

Heart Machine manque encore un battement

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

guest

0 Commentaires

Hyper Light Breaker


    • Développeur :

      Heart Machine

    • Genre : Action
    • Date de sortie : 14/01/2025
    PCPS5Switch 2SwitchXbox Series...

Test The Blood of Dawnwalker – Trente jours pour montrer les crocs

Test Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 – Ressusciter ses vieux héros

Test Hot Wheels Infinite Rush – Le grand retour des petites voitures

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026